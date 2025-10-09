Cristiano Ronaldo rozwija swoje imperium biznesowe. Najnowszym jego elementem jest otwarta w Rijadzie klinika specjalizująca się w transplantacji włosów i zabiegach na wypadanie włosów. Przy okazji przyznał, że wolałby nie wyłysieć. "Jeśli zobaczysz mnie bez włosów, nie będę tą samą osobą" - stwierdził w wywiadzie dla MBC Loud FM.

Cristiano Ronaldo otworzył klinikę, która zajmuje się transplantacją włosów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Cristiano Ronaldo powiedział w wywiadzie, że jego zdaniem lepiej po prostu mieć włosy. Wolę (je mieć). Ale wielu ludzi nie przejmuje się tym, czy ma włosy, czy nie. Uważam, że z włosami wygląda się lepiej. Ale to tylko moja opinia - stwierdził Portugalczyk.

Pierwszy miliarder wśród piłkarzy stwierdził, że wielu mężczyzn wciąż wstydzi się korzystania z pomocy specjalistów, a tak nie powinno być. Ludzie trochę wstydzą się przychodzenia do kliniki, ponieważ pięć lat temu było to jak piętno. Ale teraz jest inaczej. Ludzie patrzą teraz innymi oczami. Postrzegają to tak, jakby chodziło się do dentysty na kontrolę - zaznaczył.

Instagram Rolka

Ronaldo podkreślił też, że zdrowie jest dla niego priorytetem. Moim zdaniem lepsze zdrowie oznacza dłuższą żywotność. Tak jak wspomniałeś, moim celem jest bycie częścią wielkich firm zajmujących się zdrowiem. Mam inne firmy związane ze zdrowiem, które nie zajmują się typowo włosami. Cieszę się, że jesteśmy tutaj, aby pomagać ludziom w budowaniu pewności siebie - mówił dziennikarzowi. Stwierdził też, że pewność siebie budowana jest od środka, a dobry wygląd tylko w tym pomaga.

Instagram Post

Ronaldo chwali Arabię Saudyjską

W wywiadzie Portugalczyk podkreślił też swoje przywiązanie do Arabii Saudyjskiej. Kocham całą Arabię Saudyjską - powiedział. Ludzie tutaj są profesjonalistami. Lekarze, technologia, warunki - to wszystko jest wyjątkowe. Nasze kliniki rozwijają się dzięki ciężkiej pracy i profesjonalizmowi wszystkich osób związanych z Inspire (firma Ronaldo - przyp. red.). Przyszłość rysuje się w jasnych barwach i nie mogę się doczekać kolejnych kilku lat - dodał.

Klinika w Rijadzie jest 15. placówką grupy Insparya, której współwłaścicielem jest Cristiano Ronaldo. Pozostałe kliniki są m.in. w Barcelonie, Madrycie, Porto, Rzymie czy Walencji.

Pierwszy miliarder wśród piłkarzy

Wczoraj agencja Bloomberg wyceniła majątek Portugalczyka na 1,4 miliarda dolarów. To oznacza, że Ronaldo stał się pierwszym miliarderem wśród piłkarzy. W latach 2002-2023 Ronaldo zarobił ponad 550 milionów dolarów, grając w Sportingu Lizbona, Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie Turyn i Al-Nassr Rijad. Portugalczyk podpisał też 10-letni kontrakt z Nike o wartości prawie 18 milionów dolarów rocznie. Do tego doszły lukratywne kontrakty z Armanim, Castrolem i innymi firmami, które powiększyły jego majątek o ponad 175 milionów dolarów.

Przejście Ronaldo z Manchesteru United do Al-Nassr w 2023 roku uczyniło go już najlepiej opłacanym piłkarzem w historii. Jego roczna pensja wyniosła 237,52 mln dolarów plus premie. Portugalczyk ma też podobno 15 procent udziałów w saudyjskim klubie. W czerwcu Ronaldo podpisał nowy kontrakt z Al-Nassr, który opiewa na ponad 400 milionów dolarów.

Ronaldo w reprezentacji Portugalii strzelił 141 goli w 223 meczach. Choć w przyszłym roku będzie obchodzić 41. urodziny, to prawdopodobnie zostanie powołany przez selekcjonera Roberto Martineza na mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Jego kontrakt z Al-Nassr obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.