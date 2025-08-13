To już oficjalne: Mateusz Klich został zawodnikiem Cracovii. Dla 35-letniego pomocnika to powrót do Krakowa po latach.

Mateusz Klich po latach wraca do Cracovii / Shutterstock

Siemanko, fajnie wrócić - mów w nietypowym nagraniu informującym o transferze Klich, po czym wybucha salwą śmiechu. W filmiku wziął też udział youtuber Paris Platynov.

Ostatni raz Kicha w barwach "Pasów" mogliśmy oglądać w 2011 roku. Wówczas zdecydował się na opuszczenie Polski i transfer do VfL Wolfsburg. Później kontynuował karierę za granicą w takich klubach jak PEC Zwolle, FC Kaiserslautern czy FC Twente, by w końcu trafić do Leeds United. Z tą drużyną udało mu się awansować do Premier League. Stamtąd przez Holandię Klich trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie reprezentował DC United i Atlantę United FC.

Mateusz Klich ma na swoim koncie 41 występów w reprezentacji Polski, w których zdobył dwa gole. Ostatni raz został powołany we wrześniu 2022 roku na mecz Ligi Narodów przeciwko Holandii. W czasie poprzedniego pobytu w Krakowie rozegrał 58 meczów dla "Pasów".

Cracovia zajmuje obecnie 6. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Zespół ze stolicy Małopolski ma na koncie dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedną przegraną. Kolejne spotkanie "Pasy" rozegrają już w piątek. Rywalem krakowian będzie Widzew Łódź.







