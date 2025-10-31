Legia Warszawa rozstaje się ze szkoleniowcem. Po serii niepowodzeń drużyny Edward Iordanescu z dniem 31 października przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu - poinformował klub ze stolicy.
- Oficjalnie decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta wspólnie przez zarząd klubu i trenera po analizie ostatnich wyników drużyny.
- Iordanescu prowadził Legię od czerwca 2025 roku i w tym czasie zdobył z drużyną Superpuchar Polski oraz zapewnił awans do Ligi Konferencji UEFA.
- Po 12 meczach Legia zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy.
Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow, cytowany w klubowym komunikacie.
Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz.
Czarę goryczy przelała czwartkowa porażka Legii 1:2 po dogrywce z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Był to czwarty mecz Legii z rzędu bez wygranej w krajowych rozgrywkach.
Po przegranej z Pogonią Iordanescu zdawał się być pogodzony z losem. Poprosiłem o spotkanie z zarządem. Prawdopodobnie odbędzie się w piątek. Jeśli coś się nie zmieni, to Legia będzie dalej cierpieć, a tego nie chcę - mówił szkoleniowiec.
Ci niesamowici kibice zasługują na lepsze wyniki. Nie chcę być człowiekiem, który niszczy ich marzenia. Może zmiany poprawią atmosferę - powiedział Iordanescu.