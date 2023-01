Teraz po dwóch miesiącach pracy z tym zespołem mogę potwierdzić, że jest w nim duży potencjał. Po tych zgrupowaniach mam też więcej dylematów. Widzę, że mam na kilku pozycjach dwóch dobrze prezentujących się zawodników. W pierwszych tygodniach pracy nie miałem takiego problemu - wyjaśnia szkoleniowiec Piasta.

Ostatni raz Piast Gliwice o utrzymanie w Ekstraklasie grał w sezonie 2017/2018. Jedynym z graczy, który był wtedy w kadrze zespołu z Górnego Śląska, jest Patryk Dziczek, niechętnie wraca jednak to tamtego sezonu.

Pamiętam dobrze ten czas, nie było nam miło patrzeć na to, że możemy spaść. Dla mnie to był trudny okres, ciężko wszystko w głowach poukładać, gdy przegrywasz. Stwarzaliśmy dużo sytuacji, ale worek z bramkami rozwiązał się dopiero w ostatnim, decydującym meczu (wygrana z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 4:0). Teraz przed nami 17 spotkań. Chcemy w nich pokazać naszą jakość. Stać nas na to, żeby zacząć punktować już od niedzieli - stwierdził na konferencji prasowej przed meczem z Jagiellonią Patryk Dziczek.

Pomocnik Piasta ma za sobą pierwszy w pełni przepracowany okres przygotowawczy od blisko dwóch lat. W lutym 2021 zasłabł w końcówce wyjazdowego meczu z Ascoli w drugiej lidze włoskiej. Stało się to bez kontaktu z rywalem. W sierpniu 2022 wrócił do Gliwic. Jak sam podkreśla, jego dyspozycja z każdym meczem powinna rosnąć, a jego doświadczenia z problemami zdrowotnymi pomogą lepiej mentalnie podejść do walki o utrzymanie w Ekstraklasie.

Z doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że mnie już mentalnie chyba nic nie zaskoczy. Po moich sytuacjach z sercem trochę inaczej na wszystko patrzę - przyznał Dziczek.

Mecz Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok w niedzielę o 12:30.