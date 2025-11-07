Trener reprezentacji Polski ogłosił powołania na mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą. W zestawieniu nie brakuje zaskoczeń. Pierwszy raz na zgrupowaniu zobaczymy Filipa Rózgę ze Sturmu Graz i Kryspina Szcześniaka z Górnika Zabrze.

Kryspin Szcześniak otrzymał powołanie do kadry / Piotr Matusewicz / East News

Najpierw mecz u siebie, później wyjazd

Nazwiska 26 wybrańców selekcjonera Jana Urbana ogłosił w piątkowe południe PZPN. Do kadry po kontuzji wraca Nicola Zalewski.

Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Spotkanie z "Pomarańczowymi" odbędzie się 14 listopada w stolicy na PGE Narodowym, natomiast kończący kwalifikacje mecz z Maltą - trzy dni później w Ta’ Qali.

Polscy piłkarze zajmują drugą pozycję w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Kadra na mecze z Holandią i Maltą:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)

Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Filip Rózga (Sturm Graz)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Atlanta United)

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)

Nicola Zalewski (Atalanta BC)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Adam Buksa (Udinese Calcio)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)