Legia Warszawa rozstaje się ze szkoleniowcem. Po serii niepowodzeń drużyny Edward Iordanescu z dniem 31 października przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu - poinformował klub ze stolicy.

/ RMF FM

Inaki Astiz przejmuje zespół Legii

Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow, cytowany w klubowym komunikacie.

Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz.

Iordanescu prowadził Legię od czerwca 2025 roku. Z drużyną zdobył Superpupuchar Polski oraz wywalczył awans do Ligi Konferencji UEFA.

Iordanescu był na to gotowy?

Czarę goryczy przelała czwartkowa porażka Legii 1:2 po dogrywce z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Był to czwarty mecz Legii z rzędu bez wygranej w krajowych rozgrywkach.

Po przegranej z Pogonią Iordanescu zdawał się być pogodzony z losem. Poprosiłem o spotkanie z zarządem. Prawdopodobnie odbędzie się w piątek. Jeśli coś się nie zmieni, to Legia będzie dalej cierpieć, a tego nie chcę - mówił szkoleniowiec.

Ci niesamowici kibice zasługują na lepsze wyniki. Nie chcę być człowiekiem, który niszczy ich marzenia. Może zmiany poprawią atmosferę - powiedział Iordanescu.