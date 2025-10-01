Środowe losowanie Pucharu Polski przyniosło kibicom prawdziwy hit – już w 1/16 finału zmierzą się ze sobą finaliści poprzedniej edycji, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin. Na pozornie łatwego rywala trafił Lech Poznań, czekają nas też derby Krakowa.
Oprócz spotkania Pogoni i Legii to nie jedyne stracie rywalki z najwyższej klasy rozgrywkowej. Raków Częstochowa zmierzy się z Cracovią Kraków, Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, a Widzew Łódź stanie naprzeciwko Zagłębia Lubin. Każde z tych spotkań może przynieść niespodzianki i wyeliminować z rozgrywek faworytów.
Mistrz Polski, Lech Poznań, może mówić o sporym szczęściu w losowaniu. "Kolejorz" trafił na Gryf Słupsk - drużynę z czwartej ligi, która w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowała pierwszoligową Polonię Warszawa. Faworytem tego meczu będzie Lech, jednak Puchar Polski nie raz już pokazał, że niespodzianki są jego nieodłączną częścią.
W drugiej rundzie Pucharu Polski udział wezmą 32 zespoły - 28 drużyn, które awansowały z pierwszej rundy, oraz cztery kluby reprezentujące Polskę w europejskich pucharach: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.
Finał zaplanowano na 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
Hutnik Kraków - Wisła Kraków
ŁKS Łódź - GKS Katowice
Gryf Słupsk - Lech Poznań
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa - Cracovia
Arka Gdynia - Górnik Zabrze
Avia Świdnik - Flota Świnoujście
Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
LKS II Goczałkowice-Zdrój - Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
Widzew Łódź - Zagłębie Lubin
Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków - Korona Kielce
Odra Opole - Piast Gliwice