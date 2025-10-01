Środowe losowanie Pucharu Polski przyniosło kibicom prawdziwy hit – już w 1/16 finału zmierzą się ze sobą finaliści poprzedniej edycji, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin. Na pozornie łatwego rywala trafił Lech Poznań, czekają nas też derby Krakowa.

W ubiegłym sezonie w finale Pucharu Polski zmierzyły się Legia Warszawa i Pogoń Szczecin / Beata Zawadzka / East News

Oprócz spotkania Pogoni i Legii to nie jedyne stracie rywalki z najwyższej klasy rozgrywkowej. Raków Częstochowa zmierzy się z Cracovią Kraków, Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, a Widzew Łódź stanie naprzeciwko Zagłębia Lubin. Każde z tych spotkań może przynieść niespodzianki i wyeliminować z rozgrywek faworytów.

Łatwe zadanie dla Lecha Poznań?

Mistrz Polski, Lech Poznań, może mówić o sporym szczęściu w losowaniu. "Kolejorz" trafił na Gryf Słupsk - drużynę z czwartej ligi, która w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowała pierwszoligową Polonię Warszawa. Faworytem tego meczu będzie Lech, jednak Puchar Polski nie raz już pokazał, że niespodzianki są jego nieodłączną częścią.

Kto jeszcze powalczy o trofeum?

W drugiej rundzie Pucharu Polski udział wezmą 32 zespoły - 28 drużyn, które awansowały z pierwszej rundy, oraz cztery kluby reprezentujące Polskę w europejskich pucharach: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.



Finał zaplanowano na 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Pary 2. rundy STS Pucharu Polski:

Hutnik Kraków - Wisła Kraków

ŁKS Łódź - GKS Katowice

Gryf Słupsk - Lech Poznań

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Cracovia

Arka Gdynia - Górnik Zabrze

Avia Świdnik - Flota Świnoujście

Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

LKS II Goczałkowice-Zdrój - Polonia Bytom

Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin

Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław

Znicz Pruszków - Korona Kielce

Odra Opole - Piast Gliwice