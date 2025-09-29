"Jestem zadowolony patrząc przez pryzmat tego turnieju. Bardzo się cieszymy, ponieważ ten sezon jest bardzo udany. Złoty medal Ligi Narodów, brązowy medal mistrzostw świata. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w topie zespołów światowej czołówki" - mówił w Rozmowie o 7:00 prezes PZPS Sebastian Świderski. Jak zaznaczył, ciężko stwierdzić, czy kontuzja Bartosza Kurka miała wpływ na przebieg rozgrywek.

Po półfinałowej porażce z Włochami męska reprezentacja w siatkówce zdobyła pierwszy w historii Biało-Czerwonych brązowy medal na mistrzostwach świata. Poza trzema złotymi krążkami (1974, 2014 i 2018), mają w swoim dorobku również dwa srebra (2006 i 2022).