Głos na temat zatrudnienia Jana Urbana zabrał prezes PZPN Cezary Kulesza. "Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku. Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN" - oświadczył, cytowany na stronie związku.

Reprezentacja Polski pozostawała bez trenera od 12 czerwca. Kilka dni wcześniej Michał Probierz odebrał opaskę kapitana nieobecnemu na zgrupowaniu kadry Robertowi Lewandowskiemu, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego szkoleniowca. Atmosfera wokół kadry była fatalna. 10 czerwca Biało-Czerwoni przegrali z Finlandią w Helsinkach 1:2 w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata, a kilkadziesiąt godzin później ówczesny selekcjoner zrezygnował z pracy.

Jan Urban nowym selekcjonerem. Kim jest?

63-letni Jan Urban to były piłkarz m.in. Zagłębia Sosnowiec, Górnika Zabrze czy Osasuny Pampeluna. W latach 1985-91 rozegrał 57 spotkań w drużynie narodowej, uczestnicząc m.in. w mistrzostwach świata w Meksyku (1986 r.). We wszystkich meczach zdobył siedem goli.

Karierę szkoleniową rozpoczął od pracy z młodzieżą w Hiszpanii, a z seniorami pracował m.in. w Legii Warszawa (dwukrotnie), Osasunie, Lechu Poznań, Śląsku Wrocław i Górniku Zabrze, z którego został zwolniony w połowie kwietnia.

Z kadrą narodową współpracował już za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera.

Jan Urban zadebiutuje w nowej roli 4 września

Jan Urban zadebiutuje w nowej roli 4 września w Rotterdamie w spotkaniu z Holandią, teoretycznie najtrudniejszym w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-Czerwoni podejmą Finlandię.

Eliminacje do przyszłorocznego mundialu polscy piłkarze rozpoczęli w marcu od zwycięstw nad Litwą 1:0 i Maltą 2:0. W czerwcu przegrali w Helsinkach 1:2, co w połączeniu z zamieszaniem wokół reprezentacji - wywołanym pozbawianiem przez Michała Probierza funkcji kapitana Roberta Lewandowskiego i następnie rezygnacją zawodnika Barcelony w gry w kadrze pod wodzą tego trenera - doprowadziło do rezygnacji selekcjonera.

W tabeli grupy G Polacy zajmują trzecie miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Prowadzi Finlandia (siedem punktów, ale w czterech występach), a druga jest Holandia - sześć punktów w dwóch meczach. Bezpośredni awans do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku uzyska tylko najlepsza drużyna w grupie, a ekipy z drugich miejsc szansy poszukają w barażach.