​Polska pokonała Nową Zelandią 1:0 w meczu towarzyskim rozgrywanym w Chorzowie. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w 49. minucie Piotr Zieliński. W niedzielę Biało-Czerwonych czeka spotkanie z Litwą na wyjeździe w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Kontrolna gra Biało-Czerwonych na stadionie Śląskim nie przyciągnęła zbyt wielu widzów na trybuny. Frekwencja pozostawiała wiele do życzenia. Czwartkowi rywale Polaków, w przeciwieństwie do podopiecznych Jana Urbana, mają już zapewniony udział w przyszłorocznym mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. 

Polacy po średniej jakości widowisku pokonali Nową Zelandię 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa w meczu, który jednak o niczym nie decydował, strzelił na początku drugiej połowy kapitan naszej drużyny w tym meczu Piotr Zieliński. 

Tego samego dnia w meczu grupowych rywali Biało-Czerwonych, Finlandia nie bez problemów uporała się z Litwinami 2:1 w Helsinkach. To właśnie nasi wschodni sąsiedzi będą najbliższym rywalem naszego zespołu. Niezwykle ważne z punktu widzenia układu tabeli spotkanie, podopieczni Jana Urbana rozegrają w niedzielę w Kownie.

Finlandia pokonując Litwinów odniosła trzecie zwycięstwo w szóstym meczu eliminacji i z dorobkiem 10 punktów zajmuje trzecie miejsce w grupie G. Prowadzi Holandia, a druga jest Polska. Te dwie drużyny również mają po 10 pkt, ale rozegrały mniej spotkań - odpowiednio - cztery i pięć.

Mecz towarzyski w Chorzowie sędziował Belg Erik Lambrechts.