​Polska pokonała Nową Zelandią 1:0 w meczu towarzyskim rozgrywanym w Chorzowie. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w 49. minucie Piotr Zieliński. W niedzielę Biało-Czerwonych czeka spotkanie z Litwą na wyjeździe w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Polacy pokonali w meczu towarzyskim Nową Zelandię / PAP/Art Service / PAP

Bramka Piotra Zielińskiego dała zwycięstwo w meczu z Nową Zelandią / Michał Meissner / PAP

Kontrolna gra Biało-Czerwonych na stadionie Śląskim nie przyciągnęła zbyt wielu widzów na trybuny. Frekwencja pozostawiała wiele do życzenia. Czwartkowi rywale Polaków, w przeciwieństwie do podopiecznych Jana Urbana, mają już zapewniony udział w przyszłorocznym mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku.

Polacy po średniej jakości widowisku pokonali Nową Zelandię 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa w meczu, który jednak o niczym nie decydował, strzelił na początku drugiej połowy kapitan naszej drużyny w tym meczu Piotr Zieliński.