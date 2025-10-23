Daniel Myśliwiec na ratunek ostatniemu w tabeli Ekstraklasy Piastowi Gliwice. Nowy szkoleniowiec piłkarzy śląskiego klubu zastąpił Szweda Maxa Moeldera, który przejął zespół przed sezonem.

Daniel Myśliwiec / Piotr Matusewicz / East News

Daniel Myśliwiec został nowym trenerem Piasta Gliwice, zastępując Szweda Maxa Moeldera.

Myśliwiec ostatnio prowadził Widzew Łódź, z którego odszedł 24 lutego 2025 roku.

Do sztabu szkoleniowego Piasta dołączyli także Karol Zniszczoł i Krzysztof Sierocki.

Piast Gliwice w obecnym sezonie Ekstraklasy zdobył tylko 7 punktów w 10 meczach, wygrywając jedno spotkanie.

Daniel Myśliwiec pracował ostatnio w ekstraklasowym Widzewie Łódź. Został jego trenerem we wrześniu 2023, stracił tę posadę 24 lutego 2025. Razem z Myśliwcem do sztabu szkoleniowego dołączyli Karol Zniszczoł oraz Krzysztof Sierocki.

Nowy szkoleniowiec wcześniej wywalczył awans do pierwszej ligi ze Stalą Rzeszów. W sezonie 2016/17 pracował jako analityk Legii Warszawa u Jacka Magiery oraz Besnika Hasiego. Później pełnił rolę asystenta trenera w Górniku Łęczna i Chojniczance Chojnice.

Moelder w maju podpisał z Piastem trzyletnią umowę. Zastąpił Aleksandara Vukovicia, którego kontrakt wygasł po zakończeniu rozgrywek. Pochodzący z Serbii szkoleniowiec już w marcu poinformował, że nie zostanie w klubie.

40-letni Moelder grał w drugiej lidze szwedzkiej i duńskiej. Od 2019 roku rozpoczął pracę trenerską w szwedzkim Landskrona BoiS (obecnie druga liga), najpierw w roli asystenta, a od lipca 2023 - pierwszego szkoleniowca.

Gliwiczanie miniony sezon zakończyli na 10. miejscu. W dziesięciu rozegranych spotkaniach obecnych rozgrywek zdobyli siedem punktów. Wygrali jedno spotkanie. W minioną niedzielę przegrali u siebie z Lechią Gdańsk 1:2 i spadli na ostatnie miejsce w tabeli, które opuściła ekipa z Pomorza.

Nowy sztab szkoleniowy Piasta zadebiutuje w sobotnim wyjazdowym meczem z Arką Gdynia (14.45).

