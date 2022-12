Dzisiaj straciłem brata - wyznał Cafu, niegdysiejsza podpora reprezentacji Brazylii oraz ekip AC Milan i AS Roma.

Jako katolik wiem, że "umierając rodzimy się do nowego życia". Będziemy mieć całą wieczność, aby być razem w domu Ojca. On (Pele - przyp. red) tylko opuścił świat rzeczy, które się kończą i przeniósł się do świata, który nie ma końca - napisał.

Do zobaczenia, Pele - zakończył Cafu.