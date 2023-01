Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do domu, do Legii. Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka, która jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Mam nadzieję, że powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać - powiedział czeski piłkarz, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Legii.

Kłopoty Carlitosa

Ponowne sprowadzenie Pekharta wydaje się być strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza w obliczu kontuzji Carlitosa. Hiszpański napastnik nabawił się urazu w niedzielnym meczu z Koroną Kielce. Jak się okazało, zawodnik złamał rękę i będzie musiał pauzować przez kilka tygodni.

Hiszpan zagrał w tym sezonie w 12 ligowych spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę. Po 18 kolejkach Legia jest wiceliderem ekstraklasy z dorobkiem 35 punktów - traci siedem "oczek" do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Podczas najbliższej kolejki, już w sobotę, "Wojskowi" zagrają na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.