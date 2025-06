Włoski trener Carlo Ancelotti zadebiutował na ławce trenerskiej narodowej reprezentacji Brazylii. Debiutu jednak nie będzie najlepiej wspominał. "Canarinhos" bezbramkowo zremisowali w Guayaquil z Ekwadorem w meczu 15. kolejki eliminacji mistrzostw świata w strefie południowoamerykańskiej.

Carlo Ancelotti zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii / Siu Wu / PAP

Podopieczni "Carlinho" jak został ochrzczony w Brazylii zajmują czwarte miejsce w tabeli.

"Carlinho" przywróci dawny blask Brazylii?

Ancelotti, który w ostatnich latach prowadził z powodzeniem hiszpański Real Madryt, ma za zadanie nie tylko awansować na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, ale przede wszystkim poprawić jakość piłkarską brazylijskiego teamu. Czwarte miejsce w tabeli to jak na Brazylię odległa lokata.

65-letni włoski szkoleniowiec, który niedawno przejął schedę po Dorivalu Juniorze, już w debiucie zdecydował się na kilka nowych rozwiązań. Dał szansę m.in. utalentowanemu 18-latkowi Estevao, który latem przejdzie z Palmeiras do Chelsea Londyn, a także obrońcy francuskiego Lille Alexowi. Z kolei powrót do zespołu narodowego zaliczyli pomocnik Casemiro i napastnik Richarlison.

Ekwador, którego głównym atutem jest świetna gra w obronie (w 15 spotkaniach eliminacji stracił ledwie pięć bramek) nie pozwolił rozwinąć skrzydeł faworyzowanym Brazylijczykom. W 22. minucie spotkania Vinicus, którego Ancelotti do niedawna prowadził w Realu, mógł dać swojej drużynie trzy punkty. Jego strzał jednak zatrzymał z bliska bramkarz gospodarzy.

Mieliśmy tylko kilka wspólnych treningów, więc nie miał czasu, by wdrożyć swoje pomysły, swoją taktykę. Ale myślę, że z tym szkoleniowcem pójdziemy do przodu, damy radę - powiedział po meczu o Anceloittim Vinicius Junior.

Ancelotti wierzy w sukces

Włoski trener mimo nie najlepszego debiutu, z optymizmem patrzy w przyszłość.

Myślę, że możemy być zadowoleni. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, zwłaszcza w defensywie. W ataku trochę brakowało mobilności i intensywności, ale generalnie kontrolowaliśmy grę - ocenił Włoch.

Dzięki cennemu remisowi drużyna Ekwadoru z dorobkiem 24 punktów utrzymał drugie miejsce w tabeli. Tyle samo oczek ma na swoim koncie Paragwaj, który w Asuncion pokonał Urugwaj 2:0.

Mistrzowska forma Messiego i spółki

Tempa nie zwalnia za to prowadząca w tabeli i jedyna pewna już awansu do MŚ drużyna Argentyny. Po bramce Juliana Alvareza w 16. minucie pokonała na wyjeździe najsłabsze w stawce Chile 1:0. Było to czwarte z rzędu zwycięstwo mistrzów globu.

Na placu w tym meczu zameldował się Lionel Messi, który wszedł do gry w drugiej połowie. Był to jego pierwszy występ w ekipie "Albicelestes" od siedmiu miesięcy.

Z eliminacji strefy południowoamerykańskiej bezpośredni awans na mundial uzyska sześć najlepszych zespołów z dziesięciodrużynowej stawki. Siódma lokata natomiast da prawo udziału w barażach interkontynentalnych.