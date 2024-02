Cristiano Ronaldo wykonał po meczu gest, który można uznać za obsceniczny. Portugalczyk zareagował w ten sposób na zachowanie kibiców, którzy głośno skandowali nazwisko Messiego. Komisja dyscyplinarna Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej wszczęła postępowanie przeciwko gwiazdorowi Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo / FAYEZ NURELDINE/AFP / East News

Słynnemu Portugalczykowi z klubu Al-Nassr zarzuca się wykonanie kontrowersyjnego gestu w kierunku fanów Al Shabab po niedzielnym meczu tych drużyn.

W trakcie spotkania saudyjskiej ekstraklasy, wygranego przez drużynę Ronaldo na boisku rywala 3:2 (Portugalczyk zdobył bramkę z rzutu karnego), fani gospodarzy wygwizdywali go i krzyczeli "Messi, Messi".



Jak wynika z filmów opublikowanych w mediach społecznościowych, po ostatnim gwizdku sędziego 39-letni zawodnik, patrząc w kierunku kibiców, przyłożył dłoń do ucha, a po chwili skierował ją w okolice podbrzusza, co odebrano jako niegrzeczny, wręcz obsceniczny gest. To już trzeci przypadek, gdy Ronaldo skierował obraźliwe gesty w stronę fanów w Arabii Saudyjskiej.