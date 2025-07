Polski Związek Piłki Nożnej nie zwalnia tempa w poszukiwaniach nowego selekcjonera reprezentacji. Wśród licznych kandydatur pojawiło się nazwisko Rogera Schmidta, doświadczonego niemieckiego trenera, który w ostatnich latach prowadził takie kluby jak Benfica Lizbona, PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen czy Red Bull Salzburg. Informacje o kontakcie ze szkoleniowcem zza naszej zachodniej granicy potwierdził prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Cezary Kulesza / Wojciech Olkusnik/East News / East News

W ostatnich dniach media sportowe obiegła wiadomość, że na biurku prezesa PZPN pojawiła się nowa, sensacyjna oferta dotycząca właśnie Rogera Schmidta. Niemiecki trener może pochwalić się bogatym CV, a jego doświadczenie obejmuje zarówno pracę w europejskich klubach, jak i w chińskim Beijing Guo'an. Mimo to szanse na objęcie przez niego stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski są oceniane jako bardzo niewielkie.

Cezary Kulesza w rozmowie z dziennikarzami Onetu nie ukrywał, że kontakt z Rogerem Schmidtem faktycznie miał miejsce, ale był to jedynie jeden z wielu wstępnych ruchów ze strony PZPN.

Nieustannie powtarzam, że działamy wielotorowo. Sondujemy rynek i kontaktujemy się z różnymi trenerami. Czasami to przedstawiciele PZPN inicjują kontakt, czasami agenci reprezentujący szkoleniowców się do nas zgłaszają. Bardzo podobnie to wyglądało w przeszłości. Jednak wiele z tych rozmów nie wychodzi poza pewien dosyć ogólny poziom wstępnego rozeznania - wyjaśnił prezes PZPN.

Prezes Kulesza odniósł się również bezpośrednio do kandydatury Rogera Schmidta. Na ten moment nie wydaje się prawdopodobne, żeby objął naszą reprezentację. Zostawiam zawsze jakiś 1 proc. szans, ponieważ życie bywa przewrotne, ale powtórzę, że to mało realny scenariusz - podkreślił.

Poszukiwania nowego selekcjonera trwają, a lista potencjalnych kandydatów stale się wydłuża. Według nieoficjalnych doniesień, PZPN rozważa zarówno trenerów z Polski, jak i zagranicy.

Warto przypomnieć, że Roger Schmidt to trener, który w swojej karierze miał okazję prowadzić zespoły na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kilku krajach. Jego największe sukcesy to m.in. mistrzostwo Austrii z Red Bull Salzburg oraz udane występy z Benficą w portugalskiej Primeira Liga. Niemiec znany jest z ofensywnego stylu gry i umiejętności pracy z młodymi zawodnikami.