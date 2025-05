Szymon Marciniak poprowadzi rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów w Mediolanie między Interem a Barceloną. Na liniach będą mu asystować Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski.

Szymon Marciniak / IMAGO/Federico Pestellini/Imago Sport and News / East News

Marciniak to najbardziej rozpoznawalny polski sędzia na świecie. Poprowadził m.in. finały mistrzostw świata i Ligi Mistrzów, a także spotkania mistrzostw Europy czy mecz o Superpuchar UEFA.

Ostatnio Marciniak jest bardzo rozchwytywany. W piątek, 2 maja, poprowadził finał Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa grała z Pogonią Szczecin na PGE Narodowym. Był to już czwarty finał Pucharu Polski w jego karierze. Pierwszy poprowadził w 2013 roku.

Marciniak poprowadzi półfinał Ligi Mistrzów

W niedzielę przyszła bardzo dobra informacja. W najbliższy wtorek, 6 maja, Marciniak będzie sędzią głównym rewanżowego meczu półfinału Ligi Mistrzów. W Mediolanie Inter podejmie Barcelonę.

Emocje na pewno będą sięgały zenitu, bowiem pierwsze starcie - w Hiszpanii - zakończyło się remisem 3:3.

Na liniach Marciniakowi będą asystować Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Sędzią technicznym będzie natomiast Paweł Raczkowski.

Początek tego spotkania na San Siro zaplanowano na godz. 21

Na tym jednak nie koniec. W przyszły poniedziałek, 12 maja, Marciniak poprowadzi finałowy mecz rozgrywek play off albańskiej ekstraklasy.

"Chcieliśmy, aby finał poprowadził jeden z najlepszych arbitrów świata. Wybór padł na Szymona Marciniaka. Jesteśmy przekonani, że Marciniak to posędziuje tak, żeby nie było wątpliwości co do triumfatora" - powiedział prezes Albańskiego Związku Piłki Nożnej Armand Duka.