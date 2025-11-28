Przedstawiciele Iranu zapowiedzieli, że nie stawią się na losowaniu grup mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie. To znak protestu wobec decyzji władz USA o nieprzyznaniu wizy niektórym członkom delegacji.

Piłkarze Iranu / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Iran nie wyśle swoich przedstawicieli na losowanie grup mistrzostw świata 2026, które odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie.

To protest wobec decyzji USA o odmowie wydania wiz niektórym członkom irańskiej delegacji.

Wśród osób, które nie otrzymały wizy, jest szef irańskiej federacji piłkarskiej Mehdi Taj.

Według irańskich mediów jednym z Irańczyków, który nie dostał zgody na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych, jest szef tamtejszej federacji piłkarskiej (FFIRI) Mehdi Taj. Wizę otrzymali natomiast selekcjoner Amir Ghalenoei oraz trzech innych członków delegacji.

Zdaniem Taja władze USA uniemożliwiły mu przyjazd na ceremonię w Waszyngtonie z powodów politycznych.

Rzecznik FFIRI potwierdził na antenie krajowej telewizji, że żaden z przedstawicieli Iranu nie pojawi się w stolicy USA, o czym poinformowano już Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA).

USA są jednymi ze współgospodarzy mundialu, który zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca 2026. Pozostali to Kanada i Meksyk.

Iran zakwalifikował się do turnieju finałowego po raz czwarty z rzędu.