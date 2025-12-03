Niezwykła przepowiednia bułgarskiej mistyczki znów rozbudza wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie. Baba Wanga, słynna ślepa jasnowidzka, której wizje rzekomo przewidziały największe tragedie i przełomowe wydarzenia XXI wieku, teraz może być o krok od kolejnej, być może najbardziej sensacyjnej prognozy. Może do niej dojść już za kilka dni, podczas losowania grup Mistrzostw Świata FIFA 2026.

Bułgarska mistyczka Baba Wanga / VIKTOR GILOTAY / PAP/EPA

Baba Wanga - mistyczka, która przewidziała przyszłość?

Baba Wanga, a właściwie Wangelija Pandewa Guszterowa, zmarła w 1996 roku, ale jej legenda nie słabnie. Dla jednych była ekscentryczną uzdrowicielką i wróżką, dla innych - prawdziwą jasnowidzką, która już za życia stała się obiektem kultu. Przypisuje się jej przewidzenie takich wydarzeń jak ataki z 11 września 2001 roku, katastrofa okrętu Kursk, tsunami na Oceanie Indyjskim, wybór Baracka Obamy na prezydenta czy nawet pandemię Covid-19. Jej zwolennicy przekonują, że trafność jej wizji dorównuje, a nawet przewyższa słynnego Nostradamusa.

Jednak trzeba pamiętać, że Baba Wanga nie pozostawiła po sobie żadnych pisemnych zapisków. Jej przepowiednie znamy głównie z relacji siostrzenicy, Krasimiry Stojanowej, oraz innych bliskich i sympatyków, którzy przekazali je światu już po śmierci mistyczki. Wielu krytyków zarzuca im nieścisłości i dowolną interpretację słów jasnowidzki.

Przepowiednia na 2025 rok. Co zapowiedziała Baba Wanga?

Wśród licznych wizji, które przypisuje się Baba Wandze, szczególnie mocno wybrzmiewa przepowiednia dotycząca roku 2025. Według relacji jej zwolenników mistyczka miała przewidzieć, że właśnie w tym roku ludzkość nawiąże pierwszy kontakt z obcą cywilizacją. W jej wizji pojawia się motyw "nowego światła na niebie" - niektórzy interpretują to jako pojawienie się UFO podczas wielkiej imprezy sportowej, transmitowanej na cały świat.

Jak podkreślają badacze, Baba Wanga nigdy nie wskazała konkretnego wydarzenia. Jednak zbliżające się losowanie grup FIFA Mistrzostw Świata 2026 w Waszyngtonie, które odbędzie się już w najbliższy piątek, stało się dla internautów i zwolenników teorii spiskowych powodem do gorących spekulacji. Ceremonia, podczas której 48 drużyn zostanie podzielonych na 12 grup, przyciągnie przed ekrany nawet 300 milionów widzów z całego świata. To wydarzenie otwiera cykl najpopularniejszego turnieju sportowego na świecie, który śledzi nawet 5 miliardów ludzi.

Mundial w Ameryce Północnej zostanie rozegrany między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku / Shutterstock

UFO nad stadionem? Interpretacje i kontrowersje

Przepowiednia Baba Wangi jest niejasna, ale jej fani nie mają wątpliwości - "nowe światło na niebie" to znak, który może zwiastować pojawienie się obcego statku kosmicznego nad areną sportową. Czy losowanie Mistrzostw Świata FIFA 2026 stanie się areną tego przełomowego wydarzenia?

Nie brakuje jednak głosów, że mistyczka mogła mieć na myśli inne zjawiska astronomiczne. W tym roku uwagę naukowców przykuł tajemniczy obiekt 3I/ATLAS - międzygwiezdna kometa, która przeleci najbliżej Ziemi 19 grudnia. NASA uznaje ją za nieożywiony obiekt, ale niektórzy badacze i tysiące internautów nie wykluczają, że może to być pozaziemski statek kosmiczny. Inni sugerują, że przepowiednia odnosi się do spodziewanej eksplozji supernowej T Coronae Borealis Nova lub widowiskowego deszczu meteorów.

Przepowiednie, które się spełniły? Legenda Baba Wangi

Baba Wanga przewidziała własną śmierć / MLADEN ANTONOV / PAP/EPA

Sława Baba Wangi opiera się na kilku przepowiedniach, które - według jej zwolenników - rzeczywiście się sprawdziły. Przypisuje się jej m.in. trafne przewidzenie katastrofy rosyjskiego okrętu Kursk w 2000 roku, ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku ("dwa metalowe ptaki rozbiją się o amerykańskich braci, a krew się wyleje"), tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku, wyboru Baracka Obamy na prezydenta USA w 2008 roku oraz powstania ISIS w 2010 roku. Co ciekawe, Baba Wanga miała także przewidzieć własną śmierć - zmarła dokładnie w dniu, który miała zapowiedzieć swoim bliskim.

Oczywiście, wokół tych przepowiedni narosło wiele kontrowersji. Część ekspertów podkreśla, że opisy Baba Wangi były na tyle ogólne, że można je dopasować do różnych wydarzeń. Mimo to, jej postać nie przestaje fascynować kolejnych pokoleń, a każda nowa wizja rozbudza wyobraźnię i lęki ludzi na całym świecie.