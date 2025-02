Była to 18. bramka polskiego napastnika, który prowadzi w klasyfikacji strzelców, wyprzedzając o trzy trafienia Francuza Kyliana Mbappe z Realu Madryt. Lewandowski został zmieniony w doliczonym czasie gry.



Dzięki zwycięstwu "Duma Katalonii" zmniejszyła do czterech punktów stratę do prowadzącego Realu Madryt, który w sobotę niespodziewanie przegrał w Barcelonie z Espanyolem 0:1. Drugie w tabeli Atletico Madryt pokonało tego dnia u siebie Mallorcę 2:0 i traci tylko punkt do lidera. Był to 500. mecz ligowy Diego Simeone w roli trenera Atletico. Pracujący na tym stanowisku od 2011 roku Argentyńczyk jest jedynym szkoleniowcem w historii hiszpańskiej ekstraklasy, który osiągnął tę liczbę spotkań z jednym klubem.

Na następny weekend planowane są derby stolicy, natomiast Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą.