Piłkarze Legii Warszawa zremisowali u siebie z Hibernianem Edynburg po dogrywce 3:3 w rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji i awansowali do fazy zasadniczej tych rozgrywek. W pierwszym spotkaniu w Szkocji zwyciężyli 2:1.

Bramkarz Legii Warszawa Kacper Tobiasz (C) cieszy się ze zwycięstwa w rewanżowym meczu / Leszek Szymański / PAP

Po dogrywce piłkarze Legii Warszawa zdołali wyszarpać zwycięstwo ze szkockim Hibernianem Edynburg i mogą cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.

Stołeczni kończyli mecz w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał w 115. minucie Jan Ziółkowski.

Miłe złego początki, a potem...

W 13. min. Bartosz Kapustka podał do Wahana Biczachczjana, który ze skraju pola karnego lewą nogą strzelił gola na 1:0.

Hibernian przeważał na początku drugiej połowy i wywalczył kilka rzutów rożnych. Po jednym z nich gola głową strzelił rosły środkowy obrońca Rocky Bushiri. Z narożnika dośrodkowywał Nicky Cadden. Sektor kibiców gości wybuchł radością w 59. min., gdy Martin Boyle wbiegł w pole karne, wykorzystał niezdecydowanie obrońców Legii i strzelił gola na 2:1.

Legioniści nie otrząsnęli się jeszcze po utracie bramki i już po chwili przegrywali 1:3. Wprowadzony z ławki rezerwowych Miguel Chaiwa przedryblował kilku obrońców, wbiegł w pole karne i umieścił piłkę w bramce.

Sytuacja Legii wydawała się być beznadziejna, ale w doliczonym czasie Ruben Vinagre dośrodkował z lewego skrzydła, a Juergen Elitim strzelił gola na 2:3 i doprowadził do dogrywki.

W 98. min. przytomnie w polu karnym zachował się rezerwowy napastnik Legii Mileta Rajovic, który strzelił gola na 3:3.

Legia Warszawa - Hibernian Edynburg 3:3 po dogrywce (2:3, 1:0).

Bramki: 1:0 Wahan Biczachczjan (13), 1:1 Rocky Bushiri (50-głową), 1:2 Martin Boyle (59), 1:3 Miguel Chaiwa (61), 2:3 Juergen Elitim (90+3), 3:3 Mileta Rajovic (98).