Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia lewego uda, co stawia pod dużym znakiem zapytania jego udział w najbliższych meczach Barcelony, w tym w prestiżowym El Clasico z Realem Madryt. Klub nie podał, jak długo potrwa przerwa polskiego napastnika, ale mówi się o kilku tygodniach.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Występ w El Clasico pod znakiem zapytania / Nur Photo/East News / East News

Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia w lewym udzie podczas meczu eliminacji MŚ z Litwą.

Przerwa w grze może trwać od 3 do 6 tygodni, co oznacza, że opuści ważne mecze Barcelony, w tym El Clasico i spotkanie Ligi Mistrzów.

To już druga kontuzja Lewandowskiego w tym sezonie.

We wtorek FC Barcelona poinformowała, że Robert Lewandowski ma naderwany mięsień w lewym udzie. W krótkim komunikacie klub nie określił przewidywanego czasu absencji swojego napastnika. Polak odniósł uraz podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie, wygranego przez Biało-Czerwonych 2:0. Lewandowski już w trakcie spotkania sygnalizował problemy, ale dograł mecz do końca i zdobył jedną z bramek.

Według doniesień hiszpańskich mediów, przerwa Lewandowskiego może potrwać od trzech do nawet sześciu tygodni. Oznacza to, że polski napastnik na pewno opuści najbliższe spotkania Barcelony: ligowy mecz z Gironą, El Clasico z Realem Madryt (26 października) oraz starcie w Lidze Mistrzów z Olympiakosem (21 października). Pod znakiem zapytania stoi także jego udział w listopadowych meczach reprezentacji Polski przeciwko Holandii i Malcie.

Druga kontuzja w tym sezonie

To już druga kontuzja mięśnia uda Lewandowskiego w obecnych rozgrywkach. W sierpniu z powodu podobnego urazu pauzował kilkanaście dni i opuścił inaugurację sezonu La Liga. Po powrocie do gry wystąpił w każdym z siedmiu kolejnych meczów ligowych, choć czterokrotnie wchodził z ławki rezerwowych. W tym sezonie zdobył cztery gole w La Liga, grał także w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski.

Coraz częstsze urazy, a także spadek wydajności, mogą wpłynąć na przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie. Hiszpańskie media już wcześniej informowały, że klub nie planuje przedłużenia kontraktu z 37-letnim napastnikiem i rozgląda się za jego następcą. "Z każdym dniem decyzja Barcelony o nieprzedłużaniu umowy z Lewandowskim jest coraz bliższa" - napisał dziennik "Sport", podkreślając wiek zawodnika i jego mniejszą intensywność gry.