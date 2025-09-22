Po dwóch latach przerwy spowodowanych poważną kontuzją Jarosław Niezgoda podpisał kontrakt z Pogonią Siedlce.

Jarosław Niezgoda / Sam Greenwood/Getty Images / AFP/EAST NEWS

30-letni Jarosław Niezgoda, pochodzący z Poniatowej wychowanek Opolanina Opole Lubelskie, ostatnie spotkanie rozegrał w sierpniu 2023. Wtedy w barwach Portland Timbers w Major League Soccer doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w meczu z Houston Dynamo FC.

W kolejnych miesiącach były zawodnik Wisły Puławy i Legii Warszawa, z którą trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski, leczył się i dochodził do pełnej sprawności.

Niezgoda ma za sobą również występy w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Pogoń Siedlce po 10 kolejkach 1. ligi zajmuje 11. miejsce w tabeli.