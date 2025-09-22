Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Dulczy Wielkiej (powiat mielecki) na Podkarpaciu. W zderzeniu dwóch aut zginęła tam 4-letnia dziewczynka.

Wypadek w Dulczy Wielkiej miał miejsce ok. godz. 12:30. Policjanci wstępnie ustalili, że prawdopodobnie kierujący dostawczym oplem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i w ten sposób doprowadził do zderzenia z fiatem.

Osobówką podróżowała kobieta i 4-letnie dziecko. Dziewczynka nie przeżyła.

Policja podaje, że kierowcy obu aut byli trzeźwi. Nie mają poważniejszych obrażeń.



Policja wyjaśnia okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury.

Jak podaje "Fakt", wstępne ustalenia policji wskazują, że dziecko było przewożone bez fotelika i nie miało zapiętych pasów.

Jechało na przednim siedzeniu. Szczegóły zdarzenia będą wyjaśniane - mówi cytowana przez dziennik podkom. Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji.