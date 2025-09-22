​Narastają kontrowersje wokół działań Trybunału Stanu w sprawie immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Część członków Trybunału domaga się zwołania posiedzenia w pełnym składzie oraz uchwalenia nowego regulaminu, zarzucając dotychczasowym decyzjom brak podstaw prawnych.

/ Albert Zawada / PAP

W ostatnich tygodniach Trybunał Stanu stał się areną poważnych sporów dotyczących wniosku o uchylenie immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej, która pełni również funkcję przewodniczącej Trybunału Stanu. W lipcu Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o uchylenie immunitetu, zarzucając Manowskiej m.in. niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień.

Decyzje podejmowane w wąskim składzie

W ubiegłym tygodniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu, pod przewodnictwem Piotra Andrzejewskiego, umorzył postępowanie dotyczące immunitetu Manowskiej na posiedzeniu niejawnym. Decyzja ta wzbudziła sprzeciw części członków Trybunału, którzy podkreślają, że sprawy immunitetowe powinny być rozpatrywane w pełnym składzie, a nie przez wąskie grono sędziów.

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Jacek Dubois oraz członek TS Przemysław Rosati zapowiedzieli złożenie wniosku o zwołanie posiedzenia w pełnym składzie. Ich zdaniem obecny regulamin Trybunału pozwala na zbyt dużą swobodę jednej osoby w podejmowaniu kluczowych decyzji. Rosati podkreślił, że działania prowadzące do odwołania planowanego posiedzenia na 22 września są bezprawne, a decyzje podejmowane od 29 sierpnia nie mają podstawy prawnej.

Awantura na sali i podziały w Trybunale

Do poważnych napięć doszło podczas posiedzenia 3 września, kiedy to część sędziów nie zaakceptowała decyzji o ich wyłączeniu ze sprawy. Posiedzenie zakończyło się awanturą i przerwą, a ostatecznie doszło do rozłamu co do terminu kolejnych obrad.

Spór dotyczył również tego, kto ma prawo wyznaczać terminy posiedzeń oraz w jakim składzie Trybunał powinien rozpatrywać sprawy immunitetowe.

Prokuratura nie odpuszcza

Prokuratura Krajowa zapowiedziała kontynuowanie działań mających na celu uzyskanie zgody na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Rzecznik PK podkreślił, że dotychczasowe decyzje Trybunału Stanu są pozbawione realnych podstaw prawnych i stanowią niedopuszczalną formę procedowania.

Członkowie Trybunału Stanu, którzy sprzeciwiają się obecnym decyzjom, domagają się jasnego stanowiska ze strony organów państwa, w tym ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu. Ich zdaniem konieczne jest uchwalenie nowego regulaminu oraz wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji podjętych w sposób bezprawny. Sprawa pozostaje otwarta, a dalszy rozwój wydarzeń może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych w Polsce.