​W niedzielę media obiegła niepokojąca informacja o hospitalizacji Rudy’ego Giulianiego. Były burmistrz Nowego Jorku, znany z nieustępliwości i wieloletniej działalności politycznej, znalazł się w szpitalu w stanie krytycznym. Rzecznik polityka, Ted Goodman, poinformował, że Giuliani pozostaje w stanie krytycznym, jednak jego stan jest stabilny. Goodman zaapelował również o modlitwę za zdrowie Giulianiego, nie podając jednak szczegółów dotyczących przyczyny hospitalizacji.

Rudy Giuliani / Shutterstock

Do tej pory nie ujawniono, co dokładnie doprowadziło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia Giulianiego. Rodzina i współpracownicy polityka nie zdecydowali się na podanie szczegółów, co tylko podsyca spekulacje w mediach i wśród opinii publicznej. W oficjalnych komunikatach podkreślono jedynie, że sytuacja jest poważna, a sam Giuliani walczy o życie pod opieką lekarzy.

Donald Trump reaguje na wieści o Giulianim

Sytuacja Giulianiego wywołała szeroki odzew wśród amerykańskich polityków, zwłaszcza w środowisku Republikanów. Prezydent USA, Donald Trump, zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym wyraził swoje wsparcie dla Giulianiego. Trump nazwał go "prawdziwym wojownikiem" oraz "najlepszym burmistrzem w historii Nowego Jorku".

W swoim komentarzu prezydent odniósł się także do trudnej sytuacji politycznej Giulianiego, oskarżając przeciwników politycznych o niesprawiedliwe traktowanie swojego byłego prawnika.

Giuliani - burmistrz, prawnik

Rudy Giuliani to postać, która na trwałe zapisała się w historii Stanów Zjednoczonych. Jako burmistrz Nowego Jorku zasłynął przede wszystkim podczas zamachów z 11 września 2001 roku, kiedy to kierował miastem w jednym z najtrudniejszych momentów w jego dziejach. Po zakończeniu kadencji próbował swoich sił w wyborach prezydenckich, jednak bez powodzenia. W ostatnich latach pełnił funkcję osobistego prawnika Donalda Trumpa.