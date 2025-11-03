Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP 250 na twardych kortach w Atenach. Polski tenisista przegrał z Serbem Miomirem Kecmanovicem po zaciętym pojedynku, w którym decydowały tie-breaki: 6:7 (4-7), 6:7 (4-7).

Kamil Majchrzak / GEORGIOS KEFALAS / PAP/EPA

Kamil Majchrzak zajmuje w światowym rankingu obecnie 68. miejsce, jego rywal jest 54.

Oba sety poniedziałkowego pojedynku, choć zakończyły się identycznym rezultatem, miały inny przebieg.

W pierwszym Polak prowadził już 4:2, ale Kecmanovic zdołał wyrównać. Przy stanie 6:5 Serb nie wykorzystał piłki setowej. W tie-breaku Serb wyszedł na prowadzenie 3-0 i mimo pogoni Majchrzaka, który wyrównał na 4-4, wygrał tę partię.

Początek drugiego seta to z kolei dominacja Kecmanovica. Serb prowadził 3:0 i 4:1, lecz coraz lepiej i precyzyjniej grający polski tenisista doprowadził do stanu 4:4. Od tego momentu obaj zawodnicy pilnowali już swoich podań i znów o wszystkim rozstrzygnął tie-break. Na początku był zacięty, ale od stanu 4-4 Serb wygrał wszystkie akcje, kończąc pojedynek przy pierwszej piłce meczowej i serwisie Majchrzaka.