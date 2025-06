Nowy Jork też protestuje

We wtorek setki ludzi protestowały przed siedzibami władz federalnych w Nowym Jorku, w tym przed sądami imigracyjnymi. Ludzie wyszli na ulice, niosąc jasno żółte tablice z hasłem "ICE out of NYC". Protestujący skandowali hasła, w tym obraźliwe określenia pod adresem funkcjonariuszy.

"W wyniku interwencji kilku demonstrantów zostało zatrzymanych i odprowadzonych z rękami związanymi plastikowymi opaskami" - podał "The New York Times".