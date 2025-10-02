Najniższe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy policji - w Kielcach. Najwyższe - w Warszawie. Jest projekt rozporządzenia w sprawie wysokości tych dodatków.

Dodatki mieszkaniowe dla policjantów będą zależały od miejsca zamieszkania / Shutterstock

Mundurowi mieszkający w Kielcach otrzymają miesięcznie 990 złotych. Niewiele więcej - bo 1080 złotych ustalono dla Białegostoku, Bydgoszczy, Torunia i Olsztyna.

Na drugim biegunie - stolica i 1600 złotych. O sto złotych mniej otrzymają funkcjonariusze, którzy mieszkają we Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście. Te pieniądze mają być wypłacane mundurowym z wyrównaniem od pierwszego lipca tego roku.

Kryteria wyznaczania wysokości tych dodatków wynikają z analizy cen wynajmu mieszkań w różnych miejscach w kraju. Poza tymi cenami pod uwagę wzięto też znaczenie jednostki, w której policjanci pełnią służbę dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozporządzenie przewiduje określone mnożniki dla wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatu w Polsce. Wysokość mnożników ustalono tak, by wyliczone na ich podstawie świadczenia pokrywały 40 procent średniej ceny najmu mieszkań o powierzchni od 40 do 59 metrów. Kwotę bazową ustalono na poziomie 300 złotych.