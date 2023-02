Oleksy został nominowany za trafienie dla Warty Poznań w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów, gdy efektownymi nożycami pokonał bramkarza rywali.

O nominacji do ścisłego grona finalistów dowiedział się podczas wizyty w... przychodni ortopedycznej.

Zadzwonił do mnie kierownik reprezentacji amp futbolu Artur Kurzawa i krzyknął: "jedziemy!". Byłem mega szczęśliwy, ale ciężko mi tak naprawę opisać, co się ze mną działo. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, gdzie mam ręce włożyć. Po chwili zaczęły spływać wiadomości i gratulacje przez telefon. Potrzebowałem chwili spokoju, by to do mnie dotarło - przyznał Oleksy.