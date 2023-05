Kilka minut później długa analiza systemu VAR. Sędzia dyktuje rzut karny dla gospodarzy. Piłkę ustawił się Sebastien Haller. Iworyjczyk był bardzo niepewny. Uderzył niezbyt mocno i niezbyt celnie. Bramkarz Mainz zdołał obronić.

W 24. minucie padł drugi gol dla Mainz. Tym razem dośrodkowanie nastąpiło z lewej strony a 6 metrów przed bramką znalazł się Karim Onisiwo. Dwaj środkowi obrońcy Borussi stali daleko. Napastnik gości miał dużo miejsca i czasu. Co prawda bramkarz ekipy z Dortmundu miał jeszcze piłkę na rękawicy i do skutecznej interwencji brakowało niewiele, ale futbolówka wtoczyła się do siatki.

Na wydarzenia w Dortmundzie czekali piłkarze wicelidera a więc Bayernu Monachium. Bawarczycy grali na wyjeździe z FC Koln i od 8 minuty prowadzili po trafieniu Kingsley’a Comana.

W drugiej połowie trener Borussi Edin Terzic sięgnął po nastolatków. Sytuację mieli uratować Youssoufa Moukoko i Julien Duranville oraz nieco bardziej doświadczony Giovanni Reyna.

Dortmundczycy atakowali, byli ustawieni coraz wyżej. Potrzebowali trzech bramek by zdetronizować Bayern. Kolejne minuty przynosiły strzały, ale nie dawały bramek. W Mainz nastawili się na kontrataki. Wreszcie w 69. minucie piłkę pięknie rozegrali na małej przestrzeni Reyna i Raphael Guerreiro. Portugalczyk uderzył z 14 metrów. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. To oznaczało, że Borussia będzie atakować jeszcze zacieklej! I tak było.