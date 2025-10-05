W niedzielnym meczu La Liga Barcelona przegrała na wyjeździe z Sevillą FC 1:4. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zagrali w pierwszym składzie "Dumy Katalonii". Kapitan reprezentacji Polski zmarnował rzut karny, nie trafiając w bramkę.

W 8. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona poniosła pierwszą porażkę w sezonie oraz przegrała drugi mecz z rzędu. W środę uległa Paris Saint-Germain 1:2 w Lidze Mistrzów.

Porażka w Sewilli

Sevilla objęła prowadzenie po rzucie karnym w 13. minucie meczu. Zdobywcą gola był Alexis Sanchez.

To nie był koniec nieszczęść Barcelony. W 36. minucie Ruben Vargas pobiegł lewym skrzydłem i dośrodkował do Isaaca Romero, który podwyższył wynik meczu na 2:0.

Nadzieję barcelończykom dał gol zdobyty pod koniec pierwszej połowy. Marcus Rashford efektownie uderzył bez przyjęcia po podaniu Pedriego.

Najlepszą szansę na wyrównanie miał Robert Lewandowski. Polski napastnik w 75. minucie nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Piłka po jego strzale przeleciała obok słupka.

Tymczasem gospodarze w doliczonym czasie dobili Barcelonę. Szczęsnego pokonali Jose Angel Carmona i Nigeryjczyk Akor Adams.

Liderem Real Madryt

Po ośmiu kolejkach liderem La Liga z dorobkiem 21 punktów jest Real Madryt, który w sobotę wygrał z Villarrealem 3:1. Druga Barcelona traci do "Królewskich" dwa punkty.

Liderem klasyfikacji strzelców jest Francuz Kylian Mbappe z Realu, który strzelił dziewięć goli. Lewandowski zdobył cztery bramki.