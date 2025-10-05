Śnieżyca uwięziła niemal tysiąc turystów na wschodnim, tybetańskim zboczu Mount Everestu. Informację podały chińskie media państwowe. Do akcji ratunkowej zaangażowano setki mieszkańców okolicznych wiosek - pomagają oni w usuwaniu śniegu blokującego dostęp do obszaru położonego na wysokości prawie 5 tys. m n.p.m.

Mount Everest, widok z bazy w Tybecie. / Shutterstock

Jak donoszą chińskie media państwowe, trwają akcje ratunkowe mające na celu umożliwienie dostępu do obozowisk na wschodnim zboczu Mount Everestu, gdzie wskutek gwałtownej śnieżycy miało utknąć około 1 tys. turystów, którzy wybrali się tam, by z dużej wysokości podziwiać piękno Himalajów.

Śnieg zatarasował drogi. Do pomocy zaangażowano setki mieszkańców okolicznych wiosek. Pomagają oni w usuwaniu śniegu blokującego dostęp do obszaru położonego na wysokości ponad 4900 m n.p.m.

Jak donosi agencja Jimu News, niektórzy turyści zostali już sprowadzeni z góry.

Opady śniegu rozpoczęły się w piątek wieczorem i trwały przez całą sobotę.

Trudna sytuacja w Nepalu

Tuż za granicą, w Nepalu, ulewne deszcze wywołały osunięcia ziemi i gwałtowne powodzie, które zablokowały drogi, zmyły mosty i zabiły co najmniej 47 osób.

35 osób zginęło w osuwiskach we wschodnim dystrykcie Ilam graniczącym z Indiami. Dziewięć osób uznano za zaginione po tym, jak porwała je powódź, a trzy inne zginęły w uderzeniach piorunów w innych częściach kraju - informuje Reuters.