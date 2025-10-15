Rafał Dobrucki nie jest już trenerem reprezentacji Polski na żużlu. Zrezygnował z pełnionej funkcji - poinformowała krajowa federacja.

Rafał Dobrucki / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rafał Dobrucki zrezygnował z funkcji trenera żużlowej reprezentacji Polski.

Dobrucki był związany z kadrą od 2012 roku, najpierw jako trener juniorów, a od grudnia 2020 roku prowadził także reprezentację seniorów.

Pod jego wodzą Polacy zdobyli ponad 50 medali mistrzostw Europy i świata, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych.

"Po kilkunastu latach współpracy z Żużlową Reprezentacją Polski, w tym pięciu latach na stanowisku trenera kadry seniorów, Rafał Dobrucki 13 października 2025 roku zrezygnował z pełnionej funkcji. Z Polskim Związkiem Motorowym i Główną Komisją Sportu Żużlowego był związany od 2012 roku, kiedy został trenerem kadry juniorów. Od grudnia 2020 roku prowadził również samodzielnie reprezentację seniorów" - napisano w opublikowanym w środę komunikacie PZMot.

"W tym czasie podopieczni Rafała Dobruckiego zdobyli ponad 50 medali mistrzostw Europy i świata - zarówno indywidualnych, jak i drużynowych - zapisując ważne karty historii polskiego speedwaya oraz przyczyniając się do umocnienia pozycji Biało-Czerwonych na międzynarodowej arenie żużlowej. Dziękujemy Rafałowi Dobruckiemu za jego wkład w rozwój i sukcesy polskiego speedwaya oraz Żużlowej Reprezentacji Polski" - dodano.

Pod wodzą Dobruckiego Polacy w 2023 roku sięgnęli po Drużynowy Puchar Świata.

W rozgrywanych w pozostałych latach za jego kadencji zawodach Speedway of Nations, drużynowych mistrzostwach świata w formule par, nigdy nie udało im się stanąć na najwyższym stopniu podium. W niedawnych zmaganiach w Toruniu przegrali w finale z Australijczykami.