W wieku 84 lat zmarł Andrzej Kuczyński - znany dziennikarz sportowy, wieloletni współpracownik Polskiej Agencji Prasowej oraz zasłużony działacz Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Odszedł po długiej chorobie.

/ Shutterstock

Andrzej Kuczyński zmarł w wieku 84 lat w Poznaniu po długiej chorobie.

Był cenionym dziennikarzem sportowym, związanym m.in. z Polską Agencją Prasową.

Przez wiele lat działał na rzecz rozwoju hokeja na trawie w Polsce.

Andrzej Kuczyński urodził się 28 kwietnia 1941 roku we Lwowie. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z rodziną zamieszkał w Poznaniu. W 1964 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, jednak jego zawodową pasją stało się dziennikarstwo sportowe.

Kariera dziennikarska

Kuczyński przez wiele lat był związany z "Głosem Wielkopolskim", gdzie kierował redakcją sportową. Następnie pracował w katowickim "Sporcie". Przez ponad cztery dekady współpracował z Polską Agencją Prasową, a jego teksty ukazywały się także w "Expressie Poznańskim", "Przeglądzie Sportowym" i "Tempie".

Był uznawany za wybitnego znawcę wielkopolskiego sportu.

Jedną z największych pasji Andrzeja Kuczyńskiego był hokej na trawie. Przez wiele lat działał w strukturach Polskiego Związku Hokeja na Trawie, pełniąc funkcję wiceprezesa oraz rzecznika prasowego. Jest autorem dwóch ważnych publikacji poświęconych tej dyscyplinie: "Święta gra azjatyckich magów" oraz "80 lat Polskiego Związku Hokeja na Trawie, 100 lat polskiego hokeja na trawie".

Zaangażowanie społeczne

Kuczyński był również aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu. Uczestniczył w organizacji historycznego meczu piłkarskiego pomiędzy reaktywowaną Pogonią Lwów a Wartą Poznań z okazji 100-lecia wielkopolskiego klubu.