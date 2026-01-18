Lawinowe Centrum Treningowe PZU na Kalatówkach ruszyło. Na co dzień będzie samoobsługowe i dostępne od świtu do zmierzchu dla wszystkich odwiedzających z własnym Lawinowym ABC, czyli detektorem, sondą i łopatą. W czasie ferii w każdy weekend od godz. 9:00 do 14:00, będą odbywać się tam dyżury ratownika TOPR, podczas których można uzyskać praktyczne wskazówki, a także wypożyczyć sprzęt niezbędny do ćwiczeń.

Lawinowe Centrum Treningowe PZU na Kalatówkach już działa. To szansa, by dowiedzieć się, jak realnie zwiększyć swoje szanse przeżycia, gdy zdarzy się wypadek lawinowy oraz w jaki sposób możemy wtedy pomóc osobom poszkodowanym.

Zarówno samodzielny trening, jak i ćwiczenia z ratownikiem TOPR podczas jego dyżuru są bezpłatne.

Otwarcie Lawinowego Centrum Treningowego to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonej akcji Lawinowe ABC. TPN, TOPR i PZU od lat prowadzą działania edukacyjne skierowane zarówno do początkujących, jak i doświadczonych miłośników gór.W ramach akcji organizowane są:

cykl webinarów prowadzonych przez ratowników TOPR, przewodników i ekspertów od bezpieczeństwa w górach,

podcasty edukacyjne dostępne online,

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Turystyce Zimowej, który odbędzie się na początku marca.

Celem wszystkich tych działań jest promocja bezpiecznych zachowań w górach, nauka oceny zagrożenia lawinowego, korzystania z aktualnych komunikatów lawinowych oraz praktyczna obsługa sprzętu ratunkowego.