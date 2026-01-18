W warszawskiej dzielnicy Ursus doszło do tragicznego odkrycia. W zrujnowanym budynku przy ul. Wiosny Ludów znaleziono ciała dwóch starszych osób. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

W sobotę po godzinie 12:00 policja otrzymała zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców Ursusa. Sąsiedzi informowali, że od dwóch dni nie widzieli starszego małżeństwa zamieszkującego zrujnowany dom przy ul. Wiosny Ludów i obawiają się o ich zdrowie.

Jako pierwszy o tym zdarzeniu informował miejskireporter.pl.



Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze, po wejściu do budynku, znaleźli w jednym z pomieszczeń dwa ciała – kobiety i mężczyzny – leżące na łóżkach.

W domu panowała ujemna temperatura, a ciała były zamarznięte.





Podczas interwencji w budynku znajdował się również pies, który kulił się w kącie z powodu zimna. Na miejsce wezwano ekopatrol straży miejskiej, który przewiózł zwierzę do schroniska.



Policjanci prowadzą dalsze czynności pod nadzorem prokuratury. Budynek od dłuższego czasu był odłączony od mediów – nie było w nim wody, prądu ani gazu. Z ustaleń wynika, że mieszkańcy trudnili się zbieractwem.

Nie wyklucza się, że przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu.

