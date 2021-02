Piłkarze Puszczy Niepołomice sprawili sporą niespodziankę w meczu 1/8 finału Pucharu Polski, pokonując 3:1 Lechię Gdańsk. "Dla naszego klubu to wielka rzecz" - powiedział trener "Żubrów" Tomasz Tułacz.

Radość piłkarzy Puszczy Niepołomice / Andrzej Grygiel / PAP

To była już trzecia w ostatnich latach konfrontacja Puszczy z Lechią w tych rozgrywkach. W 2015 roku górą byli gdańszczanie, wygrywając 5:1, ale rok później ekipa z Niepołomic okazała się lepsza wygrywając po rzutach karnych (4:2). Po 120 minutach gry był remis 1:1.

Puszcza, która zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli 1. ligi, bardzo dobrze spisuje się Pucharze Polski. Dla drużyny z podkrakowskich Niepołomic był to trzeci awans do ćwierćfinału. Wcześniej dokonała tego w 2016 i 2019 roku.

Głównym architektem tych sukcesów jest trener Tułacz, który od ponad pięciu lat pracuje w Puszczy.



Mój zespół wykonał wspaniałą robotę. Bardzo chciałbym pogratulować piłkarzom postawy. To naprawdę duża satysfakcja być w gronie ośmiu najlepszych zespołów w Pucharze Polski. Dla naszego klubu, dla Niepołomic jest to znakomita reklama i wielka rzecz - powiedział szkoleniowiec "Żubrów".



Spotkanie lepiej zaczęli gdańszczanie, którzy już w 3. minucie objęli prowadzenie, po strzale Josepha Ceesaya. Był to pierwszy gol dla Lechii skrzydłowego, pozyskanego w tym oknie transferowym ze szwedzkiego Helsingborgs IF. Potem jednak samobójcze trafienie zaliczył Michał Nalepa, a po przerwie bramki pieczętujące awans Puszczy zdobyli Hubert Tomalski i Erik Cikos.



Odczuwam satysfakcję nie tylko z tego, że przeszliśmy Lechię, ale także z tego, co pokazaliśmy na boisku. Mieliśmy w końcówce trochę szczęścia, ale solidnie na to zapracowaliśmy - nie miał wątpliwości Tułacz.



Wtorkowy mecz odbył się na Stadionie Ludowym w Sosnowcu, gdyż obiekt w Niepołomicach nie posiada podgrzewanej murawy i ze względu na niską temperaturę nie można było przygotować odpowiednio murawy.



Szkoda, że nie graliśmy na swoim stadionie, ale chyba nikt, wyznaczając takie terminy Pucharu Polski, nie przewidział, że w lutym będzie aż taka zima. Chciałbym podziękować działaczom Zagłębia, którzy przygotowali murawę najlepiej, jak tylko można było - powiedział Tułacz, który liczy, że w myśl zasady "do trzech razy sztuka" Puszcza przełamie barierę ćwierćfinału Pucharu Polski.



Do kolejnej fazy turnieju awansował inny klub z Małopolski, Cracovia. "Pasy" pokonały Wartę Poznań 1:0.