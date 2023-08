Rzadko mi się to zdarza, ale nie wiem co powiedzieć. Po prosu dziękuję za wszystko - powiedział wyraźnie wzruszony bohater wieczoru. Odpowiedziało mu gromkie "dziękujemy". Kibice skandowali też jego imię i nazwisko.

Pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego / Art Service / PAP

37-letni Błaszczykowski to dla "Białej Gwiazdy" wyjątkowa postać. Do Wisły trafił zimą 2004 roku i szybko stał się gwiazdą Ekstraklasy. Przez wiele lat był związany także z Borussią Dortmund, z którą wywalczył dwa tytuły mistrza Niemiec i awans do finału Ligi Mistrzów.



Pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego / Art Service / PAP

Błaszczykowski, zgodnie z obietnicą, w styczniu 2019 powrócił do Wisły, aby ratować przeżywający kłopoty finansowe klub, któremu groziło wycofanie z rozgrywek Ekstraklasy. Został jednym z trzech głównych współwłaścicieli klubu. Jego karierę w ostatnim czasie wyhamowały kontuzje. Po zerwaniu więzadeł w kolanie na powrót do gry czekał 623 dni.

Pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego / Art Service / PAP

Błaszczykowski zapisał też piękną kartę reprezentacyjną. W biało-czerwonych barwach rozegrał 109 spotkań. 16 czerwca po raz ostatni pojawiał się na boisku w meczu z Niemcami, w trakcie którego nastąpiło jego pożegnanie z reprezentacją.

W piątek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył Błaszczykowskiemu odznakę Honoris Gratia, która jest przyznawana osobom zasłużonym dla miasta. Jako pierwszy otrzymał ją kard. Franciszek Macharski.