Były piłkarz FC Barcelony Xavi zostanie trenerem FC Barcelony – poinformował katarski klub As-Sadd, jego dotychczasowy pracodawca. Hiszpan zastąpi zwolnionego w październiku Ronalda Koemana.

Xavi / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

"As-Sadd zgodził się na przeprowadzkę Xaviego do Barcelony po zapłaceniu klauzuli odstępnego przewidzianego w kontrakcie. Uzgodniliśmy współpracę z Barceloną w przyszłości. Xavi jest ważną częścią historii klubu, życzymy mu powodzenia" - przekazał na Twitterze katarski klub.

Wcześniej media spekulowały, że hiszpańska drużyna zapłaciła Katarczykom za ten transfer 5 milionów euro.

Xavi kilka dni temu poinformował nas o swoim pragnieniu wyjazdu do Barcelony, ze względu na krytyczny okres, który przechodzi jego rodzimy klub. My to rozumiemy i postanowiliśmy nie stać mu na drodze. Xavi i jego rodzina będzie zawsze mile widziana w Dausze - powiedział prezes klubu Turk Al-Ali.

Zastąpi zwolnionego Koemana

Pierwsze informacje o przejściu Xaviego do FC Barcelona pojawiły się 28 października, krótko po dymisji Koemana ze stanowiska szkoleniowca klubu. Już wtedy były pomocnik Barcy miał wyrazić zgodę na zawarcie kontraktu z hiszpańską ekipą.

Po odejściu Koemana tymczasowym trenerem zespołu z Katalonii był Sergi Barjuan. Obecnie Barcelona zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.