Wysokie wydmy, kurz, który nie pozwala oddychać oraz pogoda zmieniająca się błyskawicznie – takie warunki czekają na śmiałków, którzy postanowili wystartować w tegorocznym Rajdzie Dakar. Zawodnicy są już po oficjalnym starcie w peruwiańskiej Limie. Dziś mają do pokonania 331 kilometrów, z czego 84 kilometry to odcinek specjalny. W Dakarze startuje 11 Polaków, w tym zdobywca Pucharu Świata w Rajdach Terenowych Kuba Przygoński.



Tegoroczny Dakar jest nietypowy. Po raz pierwszy w historii odbędzie się tylko w jednym kraju. Z tego powodu impreza jest krótsza niż zwykle. Liczy tylko 10 etapów, a start i metę zaplanowano w Limie. Na 5500 kilometrów 3000 to odcinki specjalne, z czego 70 procent to wydmy i piasek. Do startu zostało zgłoszonych 167 motocykli i quadów, 126 samochodów i pojazdów UTV oraz 41 ciężarówek. Zwycięzcy będą znani 17 stycznia.

Walkę o podium zapowiada piąty w ubiegłorocznej edycji Kuba Przygoński, którego pilotem kolejny raz będzie Belg Tom Colsoul. Faworytami są jednak inni kierowcy Mini, w tym 13-krotny zwycięzca Dakaru (siedem razy za kierownicą samochodu i sześć razy na motocyklu) Francuz Stephane Peterhansel oraz prowadzący Toyotę Katarczyk Nasser Al-Attiyah.

Czuję się dobrze. Aklimatyzacja przebiegła bardzo dobrze. Zmiana czasu praktycznie już nam nie doskwiera. Jeszcze trochę jestem śpiący wieczorem, bo tutaj jest sześć godzin różnicy w porównaniu do Polski. Kilka dni potrzebowaliśmy, żeby do tej strefy czasowej się przyzwyczaić. Teraz zaczynamy prawdziwy rajd. Mamy długą dojazdówkę. Żeby dojechać z Limy na pustynię, musimy pokonać 250 kilometrów. Pierwszy odcinek specjalny będzie miał ponad 80 kilometrów, wiec to będzie taka rozgrzewka. Choć już zaczną się wydmy, kamienie i wyschnięta rzeka. Już teraz trzeba jechać równo i dobrze. Dajemy z siebie wszystko - mówił zaraz po oficjalnym starcie Kuba Przygoński.

Ciekawie zapowiada się rywalizacja motocyklistów. O zwycięstwo powinni rywalizować przede wszystkim fabryczni kierowcy KTM, zwycięzcy trzech poprzednich edycji: Austriak Matthias Walkner, Brytyjczyk Sam Sunderland i Australijczyk Toby Price. W barwach Orlen Teamu pojadą Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Ich cel to czołowa "20".

Kolejny raz mechanikiem w trzyosobowej załodze holenderskiej ciężarówki Gerarda de Rooya będzie Dariusz Rodewald. Oni już dwukrotnie byli najlepsi - w 2012 i 2016 roku. Teraz ponownie spróbują przełamać dominację rosyjskich Kamazów.



W roli pilota meksykańskiego kierowcy Santiago Garzy Riosa wystąpi Szymon Gospodarczyk, który na co dzień jeździ na prawym fotelu obok Miko Marczyka. Panowie walczą w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. To będzie drugi Dakar w wykonaniu Gospodarczyka.

Startujemy rano do dojazdówki. Później mamy ponad 80 km odcinka specjalnego. Mniej więcej pamiętam go z zeszłego roku. Wiem, że jest tam kilka trudnych wydm, ale nie wiadomo jak dokładnie organizator poprowadzi trasę. Liczę na to, że bez większych problemów dojedziemy do mety. Biwak znajduje się w Pisco. Trzymajcie za nas kciuki - mówił w RMF FM Szymon Gospodarczyk.

Dakar w liczbach

W tym roku trasa Rajdu Dakar będzie najkrótsza w historii imprezy - 5000 km. Wystartuje 534 uczestników z 61 krajów. Te i inne liczby charakteryzują 41. edycję najpopularniejszej imprezy motoryzacyjnej na świecie, która rozpocznie się w poniedziałek.

1 - po raz pierwszy w historii cała trasa Rajdu przebiegać będzie na terenie jednego kraju - Peru. Impreza rozpocznie i zakończy się w Limie.



8 - helikopterów będzie obsługiwać Rajd. Dwa z nich posłużą organizatorom, trzy - do transmisji telewizyjnej, pozostałe trzy będą czuwały nad bezpieczeństwem uczestników imprezy.



10 - etapów będą mieli w tym roku do pokonania uczestnicy.



61 - krajów będzie reprezentowanych na Rajdzie. To prawie jedna trzecia wszystkich państw świata.



100 - ton śmieci wyprodukują uczestnicy w obozach, w których będą nocować między etapami.



337 - pojazdów stanie na starcie Rajdu, w tym 138 motocykli, 96 samochodów, 41 ciężarówek i 29 quadów.



534 - uczestników weźmie udział w tegorocznej edycji, w tym 17 kobiet. Przed rokiem startowało 525 kierowców.



1200 - godzin transmisji telewizyjnej zaplanowano. Rajd będzie można oglądać na 70 kanałach w 190 krajach.



1693 - metry nad poziomem morza położona jest Duna Grande (Wielka Wydma), najwyższy punkt, przez który wiedzie trasa Rajdu. To także druga najwyższa wydma na świecie.



5000 - kilometrów przejadą uczestnicy tegorocznej edycji. To najkrótsza trasa w historii Rajdu.



15 000 - ton dwutlenku węgla wygenerują pojazdy uczestników Rajdu. Organizatorzy próbują zrekompensować tę stratę dla środowiska przeznaczając pieniądze na peruwiańską część Amazonii i inne "zielone" regiony.