Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych. W styczniu przyszłego roku zorganizują je Polska i Szwecja. Jak deklaruje w rozmowie z RMF FM prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański, wszystko idzie zgodnie z planem. Jedynym problemem było przygotowanie bazy hotelowej w Płocku, z czym jednak już sobie poradzono. A czy na MŚ gotowa jest już nasza reprezentacja?

Przemysław Krajewski podczas meczu z Austrią na ME w 2021 roku / Martin Divisek / PAP/EPA

Zawsze to atut grać przed własną publicznością, która wspiera i niesie drużynę gospodarza - powiedział trener polskich piłkarzy ręcznych Patryk Rombel.

Przygotowująca się do styczniowych mistrzostw świata kadra biało-czerwonych liczy 35 zawodników. W każdej chwili może do niej dołączyć ktoś nowy, tak jak było to półtora roku temu w przypadku Ariela Pietrasika. To zawodnik, który przebojem wdarł się do reprezentacji. Ostatnio świetnie prezentował się w swoim klubie. Gracz reprezentujący szwajcarski St. Gallen po trzech kolejkach ma na koncie aż 40 bramek, co daje średnią lekko ponad 13 trafień na mecz.

Przechodzimy pewien proces, podczas którego wielu zawodników zrobiło naprawdę ogromny postęp. Weszli do kadry zawodnicy, o których my na początku też nie myśleliśmy. Chociażby wspomniany Ariel, który dał bardzo mocny sygnał do tego, że chce odgrywać w niej ważną rolę. Mamy ludzi, którzy mogą dać ten wysoki poziom. Warunkiem jest to, żebyśmy rzeczywiście wszyscy w tym jednym najważniejszym momencie zagrali na sto procent - powiedział w RMF FM Rombel.

Październikowe testy, styczniowe mistrzostwa

Na październikowe zgrupowanie powołania otrzyma 20 kadrowiczów. W listopadzie wybrańcy Rombla zbiorą się na zgrupowaniu w krajowym składzie. W dniach 28-30 grudnia w Krakowie odbędzie się turniej 4Nations Cup. Reprezentacja Polski wystąpi w nim bez zawodników z zagranicznych klubów. W pełnym składzie drużyna zbierze się zaraz po Nowym Roku, a w dniach 4-6 stycznia wystąpi w turnieju w Katowicach.

W meczu otwarcia mistrzostw świata Polacy zagrają w katowickim Spodku z Francją. W grupie zmierzą się jeszcze ze Słowenią i Arabią Saudyjską. Trzy najlepsze zespoły awansują do dalszej fazy, która swoje spotkania będzie rozgrywała w Krakowie.

Organizatorzy gotowi

Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, który sobie zaplanowaliśmy - deklaruje prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański.

Harmonogram prac został określony w kilkuset punktach. Według ZPRP, te punkty są po kolei realizowanie, bez żadnych opóźnień. Jedynym kłopotem było zorganizowanie miejsc hotelowych w Płocku, który będzie jednym z miast gospodarzy mistrzostw.

Stan zaplecza hotelowego w Płocku jest problemem od lat. I tutaj były największe problemy ze spełnieniem oczekiwań i standardów, które nakłada na nas międzynarodowa federacja. To jedyna kwestia. Ale udało się. Wszystkie kontrole, jakie przechodziliśmy, zakończyły się pozytywnie - uspokaja prezes ZPRP.



Przyszłoroczne mistrzostwa świata potrwają od 11 do 29 stycznia. Gospodarzami będą Katowice, Kraków, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Göteborg, Malmö, Sztokholm, Kristianstad i Jönköping (w Szwecji).