W grze 32 drużyny. Do zdobycia - jak zwykle - ogromne pieniądze. Rusza faza grupowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zdaniem wielu, przed nami najciekawszy sezon tych rozgrywek od lat. Już dziś czeka nas pierwszy szlagier i starcie FC Barcelony z Bayernem Monachium.

Piłkarze Barcelony - Eric Garcia, Yusuf Demir, Luuk de Jong, i Frenkie de Jong - na treningu / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

Leo Messi powalczy o triumf w rozgrywkach w koszulce naszpikowanego gwiazdami PSG. Manchester United wzmocniony Cristiano Ronaldo także będzie chciał nawiązać do największych sukcesów. Wielkich transferów latem było oczywiście zdecydowanie więcej. Dłuższa jest także lista chętnych do tego, by zagrać w finale na stadionie w Petersburgu. Koalicja angielskich drużyn tradycyjnie mierzy wysoko. Swoje cele ma Real Madryt czy wspomniany już Bayern.

Znawcy Ligi Mistrzów od dawna podkreślają, że to wiosną w fazie pucharowej zacznie się prawdziwe granie, ale w tym sezonie już w fazie grupowej czekają nas bardzo ciekawe konfrontacje. Pierwszy hit już wieczorem. FC Barcelona podejmie w nim Bayern Monachium. Z kolei broniąca tytułu Chelsea podejmie Zenit. Jutro m.in. pojedynki Interu z Realem czy Liverpoolu z Milanem. Będziemy mieli jeszcze mecze Manchesteru City z PSG, Atletico Madryt z Liverpoolem czy Chelsea z Juventusem. Faza grupowa rzeczywiście zapowiada się niezwykle interesująco.

Cristiano Ronaldo / PETER POWELL / PAP/EPA

Niewiele emocji będzie jednak udziałem naszych piłkarzy. Do rozgrywek zgłoszono zaledwie pięciu biało-czerwonych z czego realnie szansę na grę ma trzech. To oczywiście Robert Lewandowski (Bayern), Wojciech Szczęsny (Juventus) oraz Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów). Rolą rezerwowego będzie musiał zadowolić się Kamil Piątkowski z RB Salzburg. RB Lipsk zgłosił z kolei do Champions League młodego ofensywnego pomocnika Daniela Krasuckiego. 18-latek występuje w drużynie do lat 19. Trudno spodziewać się dostał szansę gry na poziomie Ligi Mistrzów od trenera Jesse Marscha.

Robert Lewandowski / FILIP SINGER / PAP/EPA

Liga Mistrzów to oczywiście nie tylko możliwość odniesienia sportowego sukcesu. Liczy się także ten finansowy. Na stole do podziału łącznie ponad 2 miliardy euro. Sam awans do rozgrywek dał każdej z 32 drużyn ponad 15 mln euro. Każde zwycięstwo w fazie grupowej warte jest 2,8 mln a remis 930 tysięcy euro. Bonusy przewidziano także za wyjście z grupy i przechodzenie kolejnych rund w fazie pucharowej. 300 mln euro to z kolei pula praw marketingowych i telewizyjnych. 600 mln euro to kwota do podziału uwzględniająca wyniki klubów w ostatnich 10 latach.

Wszystko to nie robi może aż tak dużego wrażenia na największych klubach, ale do Ligi Mistrzów udało się przebić także kilku mniejszym klubom. Największą sensacją bez wątpienia jest awans mistrza ligi mołdawskiej Sheriffa Tyraspol. W fazie grupowej mamy też szwedzkie Malmo, szwajcarski Yooung Boys Berno czy Besiktas. Klub ze Stambułu wraca do piłkarskiej elity po czterech latach. W stawce mamy też aż dwie ukraińskie drużyny. To oczywiście Dynamo Kijów i Szachtar Donieck.

Najwięcej przedstawiciele w Champions League - pięciu - ma Hiszpania. To oprócz Realu, Atletico i Barcelony także Villareal i FC Sevilla. Po cztery kluby reprezentują włoską Serie A, niemiecką Bundesligę i angielskie Premier League. Aż trzy kluby udało wprowadzić się Portugalii. To oczywiście "wielka trójka" w postaci FC Porto, Benfiki i Sportingu. Podobnie jak Ukraina, dwa kluby w Lidze Mistrzów ma Francja. Oprócz PSG to OSC Lille. W gronie 32 drużyn w fazie grupowej mamy łącznie przedstawicieli 15 federacji.

Program I kolejki fazy grupowej:

wtorek, 14 września

grupa E

Dynamo Kijów - Benfica Lizbona (godz. 21.00)

Barcelona - Bayern Monachium (21.00)

grupa F

Young Boys Berno - Manchester United (18.45)

Villarreal - Atalanta Bergamo (21.00)

grupa G

Sevilla - FC Salzburg (18.45)

Lille - VfL Wolfsburg (21.00)

grupa H

Malmoe FF - Juventus Turyn (21.00)

Chelsea Londyn - Zenit Sankt Petersburg (21.00)

środa, 15 września

grupa A

Club Brugge - Paris Saint-Germain (21.00)

Manchester City - RB Lipsk (21.00)

grupa B

Atletico Madryt - FC Porto (21.00)

Liverpool - AC Milan (21.00)

grupa C

Besiktas Stambuł - Borussia Dortmund (18.45)

Sporting Lizbona - Ajax Amsterdam (21.00)

grupa D

Sheriff Tyraspol - Szachtar Donieck (18.45)

Inter Mediolan - Real Madryt (21.00)