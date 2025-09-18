Anna Wielgosz awansowała do półfinału biegu na 800 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Polka poprawiła rekord życiowy na 1.58,63. Margarita Koczanowa i Angelika Sarna odpadły w eliminacjach.

Anna Wielgosz / Adam Warżawa / PAP Anna Wielgosz zajęła trzecie miejsce w czwartym biegu eliminacyjnym. Angelika Sarna przebiegła 800 m w 2.02,81 i była szósta w trzeciej serii. Margarita Koczanowa uzyskała swój najlepszy czas w karierze - 1.59,37 i zajęła piąte miejsce w szóstej serii.

Polka Margarita Koczanowa (3L) podczas biegu eliminacyjnego na 800 m / Adam Warżawa / PAP W piątkowych półfinałach wezmą udział 24 biegaczki - po trzy najszybsze z siedmiu serii i trzy pozostałe z najlepszymi czasami. Zobacz również: Ennaoui: Nie ma lepszego połączenia niż pomaganie i bieganie