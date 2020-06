Od dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach gry w piłkę nożną. Nowe zasady opublikowano na oficjalnej stronie IFAB.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W poniedziałek mocy nabierają zmiany, które IFAB (International Football Association Board) ustalił na 134. kongresie, który odbył się 29 lutego. Zmiany w przepisach są kosmetyczne.

Jedna ze zmian dotyczy sytuacji, w której potrzebna jest wymiana piłki. Od tej pory po zgłoszeniu wadliwej piłki będzie następował rzut sędziowski. Dotychczas piłka po wymianie trafiała w to samo miejsce, w którym zgłoszona była jej wada - pisze Onet.

Kolejna zmiana dotyczy sprzętu, jaki mogą mieć na sobie piłkarze. Od jakiegoś czasu na boisku dopuszczone są urządzenia pomiarowe, dzięki którym klub ma więcej danych o poszczególnym zawodniku. Urządzenia pomiarowe muszą od dziś spełniać normy IMS (International Match Standard) lub FIFA Quality.

Nieco bardziej istotne zmiany dotknęły zagrania ręką. Jeśli piłkarz dotknie przypadkowo piłkę ręką w akcji ofensywnej, to akcja zostanie puszczona dalej. Wyjątkami są sytuacje, w których przypadkowe dotknięcie ręką piłki następuje tuż przed golem, lub bardzo groźną okazją.

Przykładowo, jeśli piłkarz dotknie przypadkowo piłki ręką, poda ją koledze, a ten niezwłocznie strzeli gola, to trafienie nie zostanie uznane, a grę wznowi się od rzutu wolnego. Jeśli po przypadkowym dotknięciu ręką piłka przesunie się o kilka metrów (nastąpi seria podań lub drybling), to wówczas rzut wolny nie zostanie odgwizdany.

Warto wspomnieć też o karaniu podwójnych dotknięć piłki przy stałych fragmentach gry. Regulamin mówi o obowiązku ukarania bramkarza, który wznowi grę i po raz drugi dotknie piłki (przed tym, jak zrobi to jego kolega z drużyny, lub rywal). Np. bramkarz może rozpocząć akcję, ale podać za krótko, lub w stronę rywala. Wówczas bramkarz by się ratować, może dobiec do piłki i ponownie ją kopnąć. Jeśli takie zagranie pozbawi przeciwną drużynę gola, lub zatrzyma obiecujący atak, wówczas sędzia powinien pokazać bramkarzowi żółtą lub czerwoną kartkę.