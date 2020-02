Po zimowej przerwie w piątek do gry wróci piłkarska Ekstraklasa. Drugą część sezonu rozpocznie mecz Arki Gdynia z Cracovią zaplanowany na godzinę 18. W niedzielę o pierwsze w tym roku punkty powalczy lider tabeli, czyli Legia Warszawa. Rywalem stołecznych piłkarzy będzie ŁKS. Mamy dla was bilety na to spotkanie.

