Kierowca rajdowy i rallycrossowy, wielokrotny mistrz Polski w różnych klasach rajdowych zastanawia się nad zakończeniem kariery sportowej: "Na chwilę obecną nie mam żadnych planów. Nie wiadomo co i czy w ogóle będę robił jeśli chodzi o Motorsport" - mówił Tomasz Kuchar po zakończeniu Kryterium Asów na ulicy Karowej.

Tomasz Kuchar / Archiwum Leszczyński / PAP

Tomasz Kuchar przez wiele lat startował w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, a od czterech lat święci triumfy w rallycrossie. Zdobył cztery tytuły mistrza kraju. Oczywiście co roku wraca jednak na Rajd Barbórka, który w przeszłości wygrał sześciokrotnie i przez długi czas był liderem klasyfikacji wszech czasów. Dopiero teraz wyprzedził go Kajetan Kajetanowicz. Teraz Kuchar poważnie zastanawia się czy kontynuować sportową karierę.

Życie mamy jedno. Ten czas jest trochę ograniczony. Mam też inne rzeczy, którymi się na co dzień zajmuję, mam inne hobby, które pochłaniają mój czas. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Oczywiście ciągnie wilka do lasu, jak to mówią i cieszę się, że mam nadal wsparcie potężnych sponsorów, którzy dalej chcą, żebym reprezentował ich barwy, ale zobaczymy. Muszę to wszystko przemyśleć - powiedział Kuchar w rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM.

Kuchar dodaje, że jedną z motywacji w ostatnich latach do tego aby nadal pozostać w świecie sportu był właśnie Rajd Barbórka. Gdyby nie ta atmosfera i ci kibice, których spotykam na Barbórce i na Karowej to pewnie zrezygnowałbym z motorsportu już jakiś czas temu, ale łza się w oku kręci i chce się wracać - mówi.

Znany kierowca przyznał, że tegoroczny start w Warszawie przez długi czas był niepewny. Kuchar w tym sezonie zdobył kolejne Mistrzostwo Polski w rallycrossie, ale musiał też zmagać się z kontuzją. Ten sukces był okupiony złamaniem nadgarstka. Przez wiele miesięcy się rehabilitowałem, ale ten nadgarstek nadal nie jest sprawny. Start w Rajdzie Barbórka stał pod wielkim znakiem zapytania. Teraz trzeba odpocząć. Święta, rodzina i od nowego roku będziemy się zastanawiać jakie podjąć decyzje czy startować a jeśli tak to gdzie. Na pewno coś wypracujemy i będziemy informowali - stwierdza.

Tomasz Kuchar starty w RSMP rozpoczął w połowie lat 90. Zdobył cztery tytuły Mistrza Polski. W grupie N-3 w 1998 roku, F-2 w 1999 i 2000 oraz w grupie Super 2000 w sezonie 2009. Startował także w rajdowych mistrzostwach świata w latach 2000-2004 między innymi za kierownicą Toyoty Corolli WRC a jego pilotem był wtedy choćby Maciej Szczepaniak. Od 2016 roku poświęcił się rallycrossowi i wywalczył cztery tytuły mistrza kraju. Sześć razy triumfował także w Rajdzie Barbórka. Pierwszy taki sukces odnotował w 2003 roku. Kolejne w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2012 roku.