Godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji okazało się, że nie weźmie w niej udział LeBron James, wybrany do Drużyny Shaqa. 40-latek, który może się pochwalić rekordową liczbą 21 nominacji do Meczów Gwiazd, od tygodnia zmagał się kontuzją stopy i nie zdążył jej wyleczyć. Miałem nadzieję, że rano poczuję się lepiej, ale nie było nawet blisko tego, na co liczyłem - przekazał James.

W półfinałach Drużyna Shaqa pokonała Drużynę Candace 42:35, a Drużyna Chucka wygrała z Drużyną Kenny'ego 41:32. W finale Drużyna Shaqa pokonała Drużynę Chucka 41:25.