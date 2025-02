Trener reprezentacji Polski Igor Milicić wybrał skład kadry na lutowe mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2025. Biało-Czerwoni - w ostatnich meczach eliminacji - w piątek 21 lutego o godz. 18 w Hali Spodek w Katowicach podejmą Litwę, a trzy dni później (24 lutego) zagrają na wyjeździe z Macedonią Północną. Na liście powołanych jest 15 zawodników.

Igor Milicić i Aleksander Balcerowski / Tytus Żmijewski / PAP

Polscy koszykarze zgrupowanie przed najbliższymi dwoma meczami z Litwą i Macedonią Północną rozpoczną 17 lutego w Katowicach.

Na zgrupowanie zaprosiliśmy 15 zawodników. Zdecydowana większość to nasi weterani, najważniejsi gracze, którzy od lat stanowią trzon i filary kadry, ale też jest kilka świeżych twarzy. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia Mateusza Ponitki. Jego rekonwalescencja przebiega świetnie i płynnie. Choć dziś nie wiemy, w jakim wymiarze będzie dla nas dostępny, liczymy na jego obecność. Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio z Michałem Sokołowskim, który przez wiele tygodni leczył uraz doznany w Tallinie, ale obecnie deklaruje powrót do gry i jest to świetna wiadomość dla całej kadry. Świetną wiadomością dla mnie, jako trenera, są oczywiście także inne aspekty: coraz większe minuty Olka Balcerowskiego w Maladze, czy wysoka forma strzelecka Michała Michalaka oraz Łukasza Kolendy - podkreśla trener Biało-Czerwonych.

Szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności na zgrupowaniu otrzymają także zawodnicy z klubów ORLEN Basket Ligi, którzy debiut w seniorskiej reprezentacji mają jeszcze przed sobą: Kuba Piśla, Mateusz Szlachetka oraz Jakub Szumert.

Oczywiście, każde zgrupowanie to szansa dla młodszych koszykarzy. Podczas zgrupowania w Estonii świetnie w zespół wszedł Daniel Gołębiowski, który na co dzień jest ważnym graczem WKS Śląska Wrocław. I wkrótce ponownie zobaczymy się na kadrze. Będzie z nami także Jakub Szumert, który rok temu był już na zgrupowaniu w Sosnowcu; po kilku miesiącach przerwy zaprosiliśmy Mateusza Szlachetkę, a po raz pierwszy pojawi się Kuba Piśla. Obaj zawodnicy, swoją grą w klubach - w Dzikach Warszawa i Tauron GTK Gliwice - pokazali, że w pełni zasługują na powołania. Wierzę, że przepracujemy najbliższe okienko możliwie najlepiej, co przełoży się nie tylko na wysoki poziom meczów w Katowicach i Skopje, ale też będzie bardzo ważnym, pozytywnym etapem w ramach przygotowań do najważniejszej imprezy roku: EuroBasketu 2025 - zapowiada Igor Milicić.

Reprezentacja Polski jako współgospodarz tegorocznych mistrzostw Europy jest pewna awansu na turniej, dlatego trener kadry Igor Milicić ma konkretny plan na najbliższe spotkania.

Cieszę się bardzo na nadchodzące okienko. Nie tylko dlatego, że ostatni raz spotkaliśmy się kadrowo blisko 3 miesiące temu i minęło już sporo czasu, ale dlatego, że przed nami bardzo ważny etap w ramach przygotowań do EuroBasketu. Mecze z Litwą i Macedonią Północną będą bardzo istotne dla tego, abyśmy mogli przetestować warianty i drobne różnice taktyczne, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie przed dwumeczem z Estonią. One przyniosły nam bardzo cenne zwycięstwo w Tallinie - przerwaliśmy złą serię i chcemy kontynuować dobrą grę. Bardzo liczę, że przeciwko Litwie Spodek w Katowicach, który będzie naszym domem podczas EuroBasketu, wypełni się do ostatniego miejsca i wspólnie przeżyjemy święto koszykówki - mówi trener Igor Milicić.

Po lutowych meczach poznamy pełny skład drużyn zakwalifikowanych na EuroBasket 2025.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Litwą i Macedonią Północną: