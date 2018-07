Trener Bayernu Monachium nie pozostawia wątpliwości: Robert Lewandowski nie opuści drużyny mistrza Niemiec. Niko Kovac wypowiedział się w tej sprawie w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Sky Sports. Jak stwierdził: "Jedna sprawa to fakt, że chciałby odejść, ale druga to to, czego my chcemy jako Bayern".

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązuje do 2021 roku / ATP Stiefel Udo/Picture Alliance / PAP/DPA

Spekulacje nt. odejścia polskiego napastnika z Bayernu nie milkną od miesięcy, a według medialnych doniesień, transfer właśnie do Realu Madryt jest marzeniem i celem numer 1 Lewandowskiego. Sęk w tym, że władze Bayernu wcale nie mają ochoty pozbywać się swego czołowego zawodnika. Deklaracja chorwackiego szkoleniowca to tylko kolejne potwierdzenie stanowiska władz bawarskiego klubu.

"Lewandowski oszalał na punkcie Realu". Polak nadal w centrum transferowych spekulacji Piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski jest jednym z najpopularniejszych tematów spekulacji medialnych związanych z transferami. Polak znalazł się m.in. na okładce niedzielnego wydania gazety "Marca", która przewiduje jego przejście do Realu Madryt. czytaj więcej

W sprawie Lewandowskiego nie ma nic nowego: nie opuści naszego klubu. Jest naszym topowym napastnikiem, a my nie zamierzamy się go pozbywać - oświadczył Kovac w wywiadzie dla Sky Sports.

Szkoleniowiec przyznał przy tym, że Polak stara się o transfer.

Jedna sprawa to fakt, że chciałby odejść, ale druga to to, czego my chcemy jako Bayern. Lewandowski, który jest wspaniałym piłkarzem i wielkim profesjonalistą, ma ważny kontrakt (do 2021 roku) i zostanie w Monachium. Jest stworzony do odnoszenia sukcesów oraz strzelania bramek i znowu to udowodni - stwierdził Kovac.

Mimo tego typu oficjalnych wypowiedzi media utrzymują, że po powrocie Bayernu z tournée po Stanach Zjednoczonych, co ma nastąpić w poniedziałek, ma jednak dojść do spotkania Lewandowskiego z trenerem i - jak podkreślają dziennikarze - ma to być rozmowa "ostatniej szansy" w kontekście transferu Polaka jeszcze w letnim okienku.